Pandemi Segera Berlalu, Bisnis Kembali Bergerak Kencang

Denpasar, Beritasatu.com - Saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia dan berbagai negara hampir berakhir. Sejalan dengan itu, bisnis mulai bergerak sehingga dunia kembali normal.

“Musim dingin segera berlalu, dan musim semi segera tiba. Semua orang akan kembali berbisnis, kembali bekerja, sehingga kami berharap dunia dapat segera kembali normal,” kata Sekretaris Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) Jony Oktavian Haryanto di sela International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBE), ajang yang mempertemukan kalangan akademisi dengan praktisi bisnis dan kalangan pemerintahan di Bali seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Senin (6/6/2022).

Ini adalah enam kali berturut-turut Fakultas Bisnis, Presiden University (PresUniv) menggelar ICFBE, yang sudah dimulai sejak tahun 2017. Lebih 100 peserta berpartisipasi dalam ajang ini. Selain dari Indonesia, mereka datang dari Amerika Serikat, Belanda, Hungaria, Belgia, Tiongkok, India, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman yang menjadi pembicara dalam konferensi internasional ini, memaparkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya tren perubahan perilaku konsumen. Banyak konsumen lebih memperhatikan asal produk, kemasan, keamanan makanan, lebih menyukai home delivery, dan makanan yang meningkatkan imunitas. “Mereka mengurangi jajanan pinggir jalan,” ucap Adhi.

Ia juga memaparkan berkembangnya tren baru, yakni plant-based food atau makanan yang berasal dari sumber-sumber nabati. "Kelas menengah ke atas cenderung memilih makanan lebih sehat dan kebanyakan untuk diet. Ini menjadi kesempatan bagi pelaku bisnis makanan dan minuman untuk melakukan inovasi," kata dia.

Isu lain yang dibahas dalam konferensi internasional kali ini adalah dampak pandemi terhadap wanita dan entrepreneurship. Direktur Women’s Entrepreneurship Research Alliance dan pakar manajemen dari Deakin University, Australia Dr. Andrea North-Samardzic, memaparkan hasil risetnya.

Menurutnya pandemi lebih berdampak kepada perempuan ketimbang laki-laki. “Namun, ini justru membuat wanita memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan melatih ketahanan asalkan mereka mampu melihat hal itu sebagai tantangan dan peluang,” tegas dia.

Sementara terkait isu entrepreneurship, Direktur Center for Entrepreneurship and Economic Education di Hawaii Pacific University, Amerika Serikat (AS), Gerard H. Dericks memberikan beberapa tips untuk menjadi pengusaha yang sukses. “Cobalah menemukan hal yang dapat kita nikmati saat kita melakukannya. Lalu, lakukan usaha lebih yang lebih keras,” kata dia.

