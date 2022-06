IHSG Rawan Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Phintraco Sekuritas

Jakarta, Beritasatu.com - Phintraco Sekuritas memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) rawan profit taking pada perdagangan Senin (6/6/2022). IHSG diperkirakan akan bergerak pada resistance 7.200, pivot 7.150, dan support 7.100.

Phintraco Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG kembali tertahan pada resistance level 7.200 di Jumat (3/6/2022). Bersamaan dengan hal tersebut, IHSG kembali membentuk pola inverted dragonfly doji, serupa dengan pola perdagangan Kamis (2/6/2022). Stochastic RSI mengindikasikan overbought dan positive slope pada MACD mulai menyempit.

“Oleh sebab itu, waspadai potensi profit taking di Senin (6/6/2022), terutama jika IHSG kembali tertahan di level 7.200,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Senin (6/6/2022).

Dari eksternal, Phintraco Sekuritas menyebut US Unemployment Rate diperkirakan turun ke 3,5% di Mei 2022 dari 3,6% di April 2022. Namun, US Non Farm Payrolls diperkirakan turun ke 325.000 di Mei 2022 dari 428.000 di April 2022.

