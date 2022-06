NHKSI: Pergerakan IHSG Pekan Ini Dipengaruhi Data Inflasi AS

Jakarta, Beritasatu.com - Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pekan ini berpotensi bergerak dalam kisaran yang luas 6.900 hingga 7.300.

Sikap Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga pada level terendah 3,50% efektif, karena bulan Mei mencatat inflasi yang rendah sebesar 0,40% MoM (versus inflasi April sebesar 0,95% MoM). Sementara itu, inflasi Mei lebih tinggi setiap tahun, mencapai 3,55% YoY (versus inflasi April 3,47% YoY), menunjukkan BI “segera atau nanti”, harus mengimbangi sikap hawkish dari Fed.

Pekan lalu, IHSG ditutup naik 2,2% menjadi 7.182. Penguatan IHSG juga ditopang oleh kenaikan saham GOTO yang berkapitalisasi besar, menjelang saham teknologi ini masuk dalam indeks LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai 8 Juni.

BACA JUGA IHSG Rawan Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Phintraco Sekuritas

Prospek minggu ini dipengaruhi angka inflasi AS yang tinggi dan efektivitas peningkatan suku bunga the Federal Reserve (FFR). Berdasarkan survei, inflasi AS pada bulan Mei diproyeksikan sebesar 0,7% MoM atau 8,2% YoY. Proyeksi ini masih tinggi secara tahunan (versus April 8,3% YoY), dan bahkan lebih tinggi secara bulanan (versus April 0.3% MoM), mempertanyakan efektivitas kenaikan FFR 50 bps di awal Mei.

NHKSI Research melihat bahwa jika inflasi AS tidak melambat dan Fed bereaksi lebih agresif dari yang diharapkan, hal itu berpotensi menyebabkan pasar berfluktuasi lagi. Sentimen negatif tersebut mendorong NHKSI untuk memproyeksikan IHSG akan bergerak dalam kisaran yang luas pada minggu ini, di kisaran 6.900 hingga 7.300.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com