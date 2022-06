Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 1.000 ke Rp 980.000

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Gedung Antam pada perdagangan Senin (6/6/2022) naik Rp 1.000 ke Rp 980.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback datar di Rp 859.000 per gram. Kontrak emas untuk pengiriman Juli di divisi Comex New York Exchange, naik 0,34% atau US$ 6,3 menjadi US$ 1.856,5 per troy ons.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp 540.000

1 gram: Rp 980.000.

2 gram: RP 1.904.000.

3 gram: Rp 2.836.000.

5 gram: Rp 4.704.000.

10 gram: Rp 9.330.000.

25 gram: Rp 23.162.500.

50 gram: Rp 46.205.000.

100 gram: Rp 92.290.000.

250 gram: Rp 230.337.500.

500 gram: Rp 460.375.000.

1000 gram: Rp 920.600.000.

