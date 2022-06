Bursa Asia Dibuka Mixed, Investor Pantau PMI Jasa Tiongkok

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Senin (6/6/2022). Investor menantikan data aktivitas sektor jasa Tiongkok untuk bulan Mei.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,1%, indeks komposit Shanghai naik 0,05%, Hang Seng Hong Kong naik 0,95%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,42%, Straits Times Singapura turun 0,21%. Kospi Korsel ditutup liburan.

Hari ini, Caixin akan mengeluarkan Purchasing Managers' Index (PMI) sektor jasa untuk bulan Mei. Pekan lalu, data resmi Pemerintah Tiongkok menunjukkan sektor jasa terkontraksi 47,8 di bulan Mei, membaik dari kontraksi April di angka 41,9.

Harga minyak mentah lebih tinggi di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 1,34% menjadi $121,33 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 1,27% menjadi $ 120,38 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 102,085 menyusul kenaikan baru-baru ini dari level di bawah 102.

Sumber: CNBC.com