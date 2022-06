Awali Pekan Ini, IHSG Dibuka Melemah 0,3%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,28% ke 7.163,2 pada awal perdagangan hari ini, Senin (6/6/2022).

Pekan lalu, Wall Street ditutup lebih rendah, dengan Nasdaq turun 2,4%, tertekan oleh saham teknologi yang sensitif terhadap suku bunga the Federal Reserve (FFR) yang lebih tinggi, karena imbal hasil US Treasury 10 tahun kembali mendekati level psikologis 3% Jumat lalu. Data menunjukkan tenaga kerja AS bertambah 390.000 (vs konsensus 318.000), sedangkan tingkat kenaikan upah rata-rata. penghasilan per jam MoM hanya 0,3% (vs konsesus 0,4%), dan tingkat pengangguran bulan Mei tetap rendah di 3,6% dalam tiga bulan terakhir. Gambaran ekspansi ekonomi AS ini, meskipun dengan kecepatan yang moderat, membuat The Fed tetap berada di jalur kenaikan FFR yang lebih agresif.

Tekanan BI agresif menaikkan suku bunga menurun, seiring meredanya inflasi Mei. Data menunjukkan inflasi MoM 0,4% (versus April 0.95%); dan inflasi inti MoM 2,58% (versus April 2,6%). Selama akhir pekan, IHSG konsisten berada di zona hijau, menyentuh level psikologis 7.200, sebelum akhirnya ditutup di level 7.182. BI 7DRRR tetap rendah menyebabkan sejumlah saham perbankan pada kategori BUKU IV mendominasi saham teraktif, selain saham teknologi GOTO. NHKSI Research memproyeksikan IHSG hari ini akan cenderung mixed, dengan kisaran 7.100-7.260.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,53% ke kisaran 479,4, indeks LQ45 turun 0,47% ke kisaran 1.038,6, JII datar di 615,7.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,1%, indeks komposit Shanghai naik 0,05%, Hang Seng Hong Kong naik 0,95%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,42%, Straits Times Singapura turun 0,21%. Kospi Korsel ditutup liburan.

