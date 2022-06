Bursa Eropa Ditutup Menguat Ditopang Saham Pertambangan

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa menguat pada Senin (6/6/2022) karena bursa global bersiap untuk rilis data utama AS, termasuk pengumuman inflasi terbaru.

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa untuk ditutup naik 1%, dengan saham pertambangan menguat 2,7% memimpin kenaikan. Sebagian besar sektor dan bursa utama ditutup di wilayah positif.

Saham Just Eat Takeaway melonjak 12% setelah The Times pada Minggu (5/6/2022) melaporkan bahwa salah satu pendiri Grubhub Matt Maloney dapat membeli kembali anak perusahaan AS tersebut.

Di bagian bawah indeks blue chip bursa Eropa, perusahaan investasi Swedia Storskogen Group turun 7%.

BACA JUGA Nasdaq 100, Cara Lain untuk Investasi di Bursa Saham

Pergerakan positif bursa Eropa setelah pasar ditutup melemah pada Jumat akhir pekan lalu karena ekonomi AS menambahkan 390.000 pekerjaan pada bulan Mei. Bursa saham AS dan Eropa turun karena investor menilai potensi kenaikan suku bunga akibat data yang lebih baik dari perkiraan.

“The Fed akan tetap berpegang pada mandatnya dan fokus pada inflasi setidaknya hingga pengangguran tetap rendah. Dengan demikian, volatilitas akan berlanjut,” kata Kepala Ekonom Mazars Wealth Management, George Lagarias.

George Lagarias mengatakan pasar keuangan kurang tertarik pada suku bunga. "Dan lebih banyak lagi tentang faktor lain yakni pengetatan kuantitatif (quantitatif easing/QT) dan,” kata dia.

Pengumuman inflasi AS pada akhir minggu akan menjadi fokus utama investor. Beberapa ekonom memperkirakan indeks harga konsumen Mei di AS diperkirakan hanya sedikit lebih rendah dari April. Hal itu dapat mengkonfirmasi bahwa inflasi telah mencapai puncaknya.

Selain itu, investor juga akan memantau indeks sentimen konsumen University of Michigan yang dirilis Jumat.

BACA JUGA Bursa Eropa Ditutup Menguat, Investor Terus Pantau Inflasi

Sementara bursa AS Wall Street bergerak menguat pada Senin, setelah minggu lalu tertekan karena investor khawatir bahwa Federal Reserve akan memperketat kebijakan moneter secara agresif untuk memerangi lonjakan inflasi.

Sementara saham di Asia-Pasifik bervariasi pada Senin karena survei swasta menunjukkan kontraksi aktivitas sektor jasa Tiongkok bulan Mei.

Dari di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson menghadapi mosi percaya dari anggota partai Konservatif di tengah meningkatnya ketidakpuasan dalam kepemimpinannya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC