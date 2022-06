Kenaikan Bursa AS Tertahan karena Lonjakan Yield Obligasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bergerak menguat pada Senin (6/6/2022) mencoba pulih dari tekanan minggu lalu sekaligus menavigasi lompatan imbal hasil (yield) obligasi AS atau Treasury.

Nasdaq Composite berbasis saham teknologi di bursa AS naik 0,40% dan S&P 500 menguat 0,31%. Dow Jones Industrial Average naik 16,08 poin, atau kurang 0,1%. Dow Jones naik lebih 300 poin pada awal sesi, tetapi kembali anjok karena imbal hasil Treasury 10 tahun naik di atas 3%.

Sentimen investor bursa AS mendapat dorongan setelah Beijing membatalkan beberapa pembatasan terkait Covid-19. Sementara The Wall Street Journal melaporkan bahwa regulator Tiongkok sedang menyelesaikan penyelidikan terhadap raksasa ride-hailing Didi yang menandakan bahwa tindakan keras negara itu terhadap sektor teknologinya segera berakhir.

Dari Asia, bursa saham Tiongkok naik lebih 1% dan bursa Hong Kong menguat 2%. Saham Didi yang diperdagangkan di AS melonjak lebih dari 24%, sementara JD.com dan Pinduoduo masing-masing bertambah 6,5% dan 5,6%.

Perkembangan di Tiongkok dapat mendorong investor tentang prospek ekonomi AS dan Eropa juga.

“Tiongkok dibuka kembali dan mudah-mudahan ekonomi beroperasi pada kapasitas hampir penuh dalam sebulan. Itu akan menambah pengaruh besar pada ekonomi global, dan mungkin yang paling penting, mengurangi tekanan rantai pasokan,” kata analis Sevens Report Tom Essaye dalam sebuah catatan.

Sementara saham kasino Wynn Resorts naik hampir 2,5%. Adapun saham PLTS menguat setelah pemerintahan Joe Biden menangguhkan tarif produk panel surya dari empat negara. Enphase Energy naik lebih dari 5%.

Di tempat lain, saham Amazon naik hampir 2% setelah stock split saham 20 banding 1. Amgen dan Salesforce masing-masing turun lebih dari 1%, sehingga membebani Dow Jones.

Investor khawatir bahwa bank sentral dapat menaikkan suku bunga terlalu cepat dan berlebihan, sehingga menyebabkan resesi. Pernyataan terbaru pembuat kebijakan Federal Reserve menunjukkan bahwa kenaikan 50 basis poin - atau setengah poin persentase - kenaikan kemungkinan dilakukan pada pertemuan Juni dan Juli.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun mencapai level tertinggi dalam hampir sebulan karena investor menjual obligasi. Meskipun langkah tersebut menjatuhkan saham dari level tertingginya, hal itu tidak menyebabkan penurunan besar ekuitas seperti yang terjadi pada awal tahun ini.

Investor akan fokus pada pengumuman indeks harga konsumen bulan Mei, yang dijadwalkan dirilis pada Jumat (10/6/2022). Indikator inflasi utama diperkirakan hanya sedikit turun dari April, yang dapat ditafsirkan bahwa inflasi telah mencapai puncaknya.

