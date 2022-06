Minyak Tembus US$ 120 karena Saudi Naikkan Harga Juli

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mencapai US$ 120 per barel dalam perdagangan yang berfluktuatif Senin (6/6/2022) karena Arab Saudi menaikkan harga minyak Juli meskipun ada keraguan target produksi tinggi produsen OPEC+ akan mengurangi ketatnya pasokan.

Minyak mentah Brent menyentuh level tertinggi intraday US$ 121,95 per barel sebelum turun 0,5% pada US$ 118,23. Sementara West Texas Intermediate (WTI) AS naik ke level tertinggi dalam 3 bulan di US$ 120,99 per barel sebelum turun dan naik hanya 37 sen atau 0,3%, pada US$ 118,50 per barel.

Arab Saudi menaikkan harga jual resmi (official selling price/OSP) Juli untuk minyak mentah ringan Arab andalannya ke Asia sebesar US$ 2,10 dari Juni menjadi US$ 6,50, tertinggi sejak Mei, ketika harga mencapai level tertinggi sepanjang masa karena kekhawatiran gangguan pasokan dari Rusia.

Kenaikan harga emas hitam mengikuti keputusan minggu lalu Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+, untuk meningkatkan produksi Juli dan Agustus sebesar 648.000 barel per hari, atau 50% lebih banyak dari yang direncanakan sebelumnya.

Target yang meningkat tersebar di semua anggota OPEC+. Namun banyak di antaranya anggota yang kesulitan meningkatkan produksi, termasuk Rusia, yang menghadapi sanksi Barat.

"Dengan hanya segelintir anggota OPEC+ dengan kapasitas cadangan, kami memperkirakan peningkatan produksi OPEC+ menjadi sekitar 160.000 barel per hari pada Juli dan 170.000 barel per hari pada Agustus," kata analis JP Morgan dalam sebuah catatan.

Citibank dan Barclays awal pekan ini menaikkan perkiraan harga emas hitam untuk 2022 dan 2023. Mereka memperkirakan produksi dan ekspor Rusia turun sekitar 1-1,5 juta barel per hari pada akhir 2022.

Secara terpisah, Eni Italia dan Repsol Spanyol mulai mengirimkan volume emas hitam Venezuela dalam jumlah kecil ke Eropa pada bulan depan, demikian diungkapkan lima orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Sumber: CNBC