Harga Emas Turun karena Kenaikan Dolar dan Yield Obligasi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Senin (6/6/2022) karena penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi atau Treasury AS. Investor juga mulia mencermati data inflasi AS akhir minggu ini yang dapat memperkuat kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,5% pada US$ 1.841,29 per ons, sementara harga emas berjangka AS melemah 0,4% pada US$ 1.843,70.

Imbal hasil obligasi AS naik menjelang data ekonomi Jumat (10/6/2022) yang diperkirakan menunjukkan inflasi masih tinggi. Sejalan dengan itu, dolar AS juga menguat, membuat emas kurang menarik bagi pembeli luar AS.

Meski emas dianggap lindung nilai terhadap inflasi, suku bunga yang tinggi untuk mengendalikan kenaikan harga meredupkan selera investasi emas batangan yang tidak menghasilkan.

"Jika kita mendapatkan laporan inflasi yang lebih panas, harga emas akan melemah, sejauh mana kita akan mengetahui Fed akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi,” kata analis OANDA, Edward Moya.

Namun kata Moya, keyakinan bahwa secara keseluruhan inflasi akan terus melambat bersama dengan kebijakan Fed, akan memberikan stabilitas emas.

Sementara The Fed dalam atmosfir menaikkan suku bunga setengah poin pada pertemuan Juni dan Juli. Angka inflasi yang tinggi akan menambah ekspektasi pengetatan agresif di paruh kedua tahun 2022.

"Perdagangan emas musim panas resmi dimulai, yang menunjukkan harga bisa tetap di sekitar US$ 1.850 per ons," kata TD Securities dalam sebuah catatan.

Investor juga menunggu pertemuan Bank Sentral Eropa pada Kamis (9/6/2022).

Sementara harga perak naik 0,9% menjadi US$ 22,11 per ons, paladium menguat 1,4% menjadi US$ 2.003,42 dan platinum naik 1,5% menjadi US$ 1.029.00.

Sumber: CNBC