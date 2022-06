Bursa Asia Bervariasi Jelang Pengumuman Suku Bunga Australia

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Selasa pagi (7/6/2022) karena investor menunggu keputusan suku bunga terbaru bank sentral atau Reserve Bank of Australia.

Bursa saham Tiongkok sedikit berubah pada awal perdagangan, dengan Shanghai Composite dan Komponen Shenzhen mendekati garis datar.

Indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,84% karena saham HSBC anjlok hampir 2%. Di Korea Selatan, Kospi turun 1,17%. Adapun S&P/ASX 200 Australia yang trmasuk bursa Asia Pasifik melemah 0,89%.

Nikkei 225 di Jepang naik tipis, sedangkan indeks Topix menguat 0,49%. Indeks MSCI dari bursa Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 1% lebih rendah.

Reserve Bank of Australia diperkirakan akan mengumumkan keputusan suku bunga terbaru pada 12.30 waktu Hong kong pada Selasa.

“Kami melihat tingkat kenaikan RBA sebesar 25 bp menjadi 0,60%,” kata ekonom National Australia Bank, Tapas Strickland, menulis dalam sebuah catatan.

Semalam di Wall Street, S&P 500 naik 0,31% menjadi 4.121,43. Dow Jones Industrial Average naik tipis 16,08 poin, atau kurang dari 0,1%, menjadi 32.915,78. Sementara Nasdaq Composite yang berbasis teknologi naik 0,4% menjadi 12.061,37.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada pada 102,629 dari bawah 102.

Yen Jepang diperdagangkan pada 132,72 per dolar, dari level di bawah 128 minggu lalu. Adapun dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7164, turun dari level di atas US$ 0,72 kemarin.

Harga minyak naik pada pagi ini di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,52% menjadi US$ 120,13 per barel dan minyak mentah berjangka AS menguat 0,53% menjadi US$ 119,13 per barel.

