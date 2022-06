Bursa Asia Ditutup Bervariasi, RBA Naikkan Suku Bunga 50 Bps

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik bergerak bervariasi pada perdagangan Selasa. Reserve Bank of Australia mengumumkan keputusan suku bunga yang lebih besar dari perkiraan.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,1%, indeks komposit Shanghai naik 0,17%, Hang Seng Hong Kong turun 0,56%, S&P/ASX 200 Australia turun 1,53%, dan Kospi Korsel turun 1,66%.

Reserve Bank of Australia secara tak terduga mengumumkan kenaikan suku bunga 50 basis poin menjadi 0,85%. Analis telah memperkirakan kenaikan suku bunga 25 basis poin atau 40 basis poin, menurut Reuters. Commonwealth Bank of Australia turun 2,6%, Westpac tergelincir 2,13% dan National Australia Bank turun 3,25% sementara Australia and New Zealand Banking Group merosot 1,49%.

Yen Jepang diperdagangkan pada 132,60 per dolar, masih lebih lemah dari level di bawah 128 yang tercatat minggu lalu.

Mata uang Jepang telah berjuang melawan nilai tukar greenback selama berminggu-minggu karena Bank of Japan terus mengadopsi sikap kebijakan moneter yang sangat longgar, sangat kontras dengan rekan-rekan global seperti AS dan Inggris di mana suku bunga meningkat karena bank sentral berusaha untuk melawan inflasi.

Pergerakan Selasa di pasar Asia-Pasifik terjadi karena benchmark imbal hasil Treasury AS 10-tahun terus berada di kisaran atas level 3%, terakhir berada di 3,0473%.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 102,652 setelah rebound baru-baru ini dari bawah 102.

Harga minyak lebih tinggi pada sore jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,68% menjadi $120,32 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 0,69% menjadi $ 119,32 per barel.

Sumber: CNBC.com