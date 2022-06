Surya Semesta Internusa Lepas Saham di Dua Perusahaan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) rampungkan penjualan seluruh kepemilikan saham pada PT SLP Surya Ticon Internusa (SLPSTI) dan PT Surya Internusa Timur (SIT) dengan hasil penjualan mencapai Rp 562,2 miliar. Aksi ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan Subang Smartpolitan.

Presiden Direktur Surya Semesta Internusa Johannes Suriadjaja mengatakan, perseroan menjual 50,0% kepemilikan saham di SLPSTI dengan nilai transaksi sebesar Rp 430,6 miliar dan 66,7% kepemilikan saham di SIT dengan nilai transaksi sebesar Rp 131,6 miliar. Pelepasan kepemilikan saham SSIA di kedua perusahaan merupakan salah satu strategi perseroan untuk mempercepat pengembangan Subang Smartpolitan.

“Dengan tambahan modal yang didapat dari penjualan saham ini, perusahaan memiliki ruang lebih untuk menjalankan strategi bisnis dalam proyek unggulan SSIA yang telah menjadi fokus utama perseroan saat ini,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/6/2022).

Untuk diketahui, SLPSTI sebelumnya adalah perusahaan joint venture antara SSIA, Mitsui & Co., Ltd (Mitsui) and Frasers Property (Thailand) Public Company Ltd (Frasers), (sebelumnya Ticon Industrial Connection Plc.). Sementara PT Surya Internusa Timur (SIT), sebelumnya adalah perusahaan joint venture antara SSIA dan Frasers. Adapun penandatanganan kesepakatan jual beli antara SSIA yang diwakili oleh Presiden Direktur Johannes Suriadjaja dan Direktur Keuangan The Jok Tung, dengan Frasers Property Thailand (Indonesia) Pte. Limited yang diwakili oleh CEO Sopon Racharaksa dan CFO Somboon Wasinchutchawal.

“Transaksi ini bukan transaksi terafiliasi dan tidak termasuk transaksi material karena nilai transaksi di bawah ambang batas yang ditentukan. Transaksi ini juga tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perseroan,” ujar Johannes.

Pada kesempatan yang sama, CEO Frasers Property Industrial (Thailand) Co. Ltd, Sopon Racharaks mengutarakan optimismenya bahwa bisnis persewaan pergudangan dan fasilitas pabrik siap pakai akan terus bertumbuh di masa yang akan datang. Pertumbuhan ini sangat terkait dengan cepatnya pembangunan infrastruktur, termasuk penambahan ruas jalan tol, pelabuhan dan bandar udara. “Selain itu, pertumbuhan industri e-commerce dan bisnis logistik di Indonesia telah mendorong permintaan kawasan pergudangan yang memiliki fasilitas lengkap dengan konektivitas dan aksesibilitas yang baik dengan pelabuhan, bandar udara dan jalan tol,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com