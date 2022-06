Stabilkan Harga, Program Minyak Goreng Curah Rakyat Jangkau 10.000 Titik

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menggulirkan program minyak goreng curah rayat (MGCR) yang menjangkau 10.000 titik, guna menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, program MGCR menyediakan minyak goreng curah hasil alokasi untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO) kepada masyarakat dengan harga sesuai HET. Program ini melibatkan produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng sebagai pemasok minyak goreng curah, pelaku usaha jasa logistik eceran (Pujle) dan distributor dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah), pengecer, serta eksportir.

“Program ini bertujuan untuk optimalisasi distribusi minyak goreng curah di seluruh wilayah Indonesia sesuai HET, dengan menggunakan aplikasi digital dengan pendistribusian minyak goreng di 10.000 titik jual yang ditentukan secara proporsional,” kata Mendag Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (7/6/2022).

Mendag menyampaikan, program ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah. Permendag ini mengatur kewajiban bagi seluruh produsen crude palm oil (CPO) dan/atau eksportir CPO, refined, bleached and deodorized palm oil (RBD palm oil); refined, bleached and deodorized palm olein (RBD palm olein), dan used cooking oil (UCO) untuk berpartisipasi dalam program MGCR. Sedangkan, produsen yang tidak berpartisipasi dilarang mengekspor produk-produk tersebut.

Mendag Lutfi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menggiatkan kembali ekspor CPO dan produk turunannya. Menurut Mendag Lutfi, pemerintah berkomitmen untuk mendorong kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Targetnya adalah tidak kurang dari Rp 2.500/kg.

Sebagai informasi, per 5 Juni 2022, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 251 persetujuan ekspor (PE) untuk minyak sawit mentah dan produk turunannya. PE tersebut adalah untuk ekspor 305.032 ton CPO dan produk turunannya. Jumlah tersebut mencakup sekitar 29% dari rencana ekspor untuk periode Juni yang sebesar 1.040.040 ton.

Sumber: BeritaSatu.com