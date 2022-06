Lusiana Lu Buktikan Peran Perempuan di Industri Teknologi

Jakarta, Beritasatu.com – Kesuksesan pengembangan sistem enterprise resource planning (ERP) di Singapura tidak terlepas dari sosok perempuan yang merupakan founder sekaligus Business Development Director HashMicro, Lusiana Lu.

Kesuksesan itu akan dilanjutkan Lusiana Lu di Indonesia sekaligus untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan juga memiliki peran penting di bidang industri teknologi.

“Sebagai seorang perempuan, bekerja di industri teknologi memiliki tantangan sendiri. Namun, dari tantangan tersebut justru perempuan harus bisa mencari dan menciptakan peluang untuk berkembang,” ujar Lusiana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

BACA JUGA Ini Strategi Sukses HashMicro dari Bootstrapping

Deloitte, perusahaan akuntansi yang bermarkas di London, Inggris, mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir perempuan yang memegang posisi kepemimpinan telah meningkat hingga mencapai 19,5%. Hal itu, ujarnya, menunjukkan bahwa kini perempuan semakin banyak mengambil peran nyata dalam industri teknologi.

Dengan latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bisnis yang didapatkannya dari The London School of Economics and Political Science (LSE), Lusiana memiliki ambisi dalam memajukan industri ini, khususnya di sektor ERP. Selain dalam aspek bisnis, komitmennya terhadap kemajuan teknologi diwujudkan melalui edukasi digital dan riset teknologi inovatif.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) beberapa tahun terakhir mendorong ketertarikan Lusiana Lu dalam teknologi tersebut. AI juga berpotensinya sebagai akselerator bisnis dengan munculnya virtual assistant dan kemampuannya menyajikan rekomendasi dari analisis berbasis data.

BACA JUGA Indonesia Ingin Ikuti Tiongkok Kembangkan Sektor Industri Teknologi

Karena itu, Lusiana Lu mengaku terinspirasi untuk lebih jauh mengeksplorasi potensi inovasi AI dan penerapannya melalui HashMicro, yang didirikannya bersama seorang rekan bisnis di Singapura pada 2015.

Saat HashMicro sukses di Singapura, industri ERP di Tanah Air masih didominasi oleh perusahaan asing. Karena itu, pada 2018 Lusiana memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan melakukan ekspansi agar bisa berinovasi dalam memajukan industri ERP nasional melalui pengembangan HashMicro yang disambut baik oleh perusahaan lokal.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com