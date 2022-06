Dow Jones Naik 250 Poin karena Imbal Hasil Obligasi Turun

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik 2 hari berturut-turut pada Selasa (7/6/2022) meski perusahaan Target mengeluarkan peringatan labanya untuk kuartal saat ini, yang memberi tekanan pada sektor ritel lebih luas.

Dow Jones Industrial Average naik 264,36 poin, atau 0,8%, menjadi 33.180,14. S&P 500 menguat 0,95% menjadi 4.160,68, dan Nasdaq Composite bertambah 0,94% menjadi 12.175,23. Indeks dibuka turun, namun memangkas penurunan tersebut dan berbalik positif seiring berjalannya hari.

Saham Target turun 2,3% setelah peritel itu mengumumkan rencana mengurangi kelebihan persediaan. Perusahaan mengatakan akan membatalkan beberapa pesanan. Target juga menurunkan panduan margin operasi untuk kuartal tersebut. Saham Walmart mengikuti Target melemah 1,2%. Sementara Amazon turun 1,4%.

Peritel besar telah memberikan pandangan yang beragam dalam beberapa pekan terakhir, sehingga menambah volatilitas pasar saham.

“Saya melihat ada pergeseran pengeluaran, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah bergerak ke arah belanja barang daripada belanja jasa," kata analis Northwestern Mutual Wealth Management Brent Schutte.

Energi adalah salah satu sektor berkinerja terbaik pada Selasa karena minyak berjangka naik mendekati US$ 120 per barel. Exxon melonjak 4% menempatkan sahamnya di atas US$ 100 untuk pertama kalinya sejak 2014. Phillips 66 dan Chevron masing-masing naik sekitar 3,7% dan 1,9%.

Saham menguat naik 1,7%, mendorong saham sektor teknologi.

Sementara Kohl melonjak 9,5% setelah peritel itu mengatakan sedang dalam negosiasi eksklusif dengan Grup Waralaba terkait akuisisi.

Di tempat lain, JM Smucker naik 5,7% menyusul laporan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan untuk perusahaan makanan tersebut.

Bursa saham telah terbantu oleh perkembangan di pasar obligasi pada Selasa. Imbal hasil Treasury 10-tahun turun kembali di bawah 3%.

Sementara investor akan fokus pada indeks harga konsumen Mei, yang akan dirilis pada Jumat (10/7/2022) sebagai indikator ekonomi utama. Jika angkanya lebih dingin dari April, seperti yang diharapkan, maka menandakan inflasi telah mencapai puncaknya.

Kekhawatiran pada ekonomi mungkin membatasi kenaikan saham. Pelacak GDPNow Federal Reserve Atlanta menunjukkan tingkat pertumbuhan hanya 0,9% untuk kuartal kedua, turun dari 1,3% minggu lalu.

Adapun Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan global menjadi 2,9%.

