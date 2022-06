Wah! Harga Minyak Dunia Menguat karena Pasokan Ketat

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak ditutup menguat pada Selasa (7/6/2022) karena pasar menyeimbangkan sentimen risiko kekhawatiran pasokan dan prospek permintaan tinggi karena Tiongkok melonggarkan pembatasan Covid-19.

Minyak mentah berjangka Brent naik 0,89% menjadi US$ 120,57 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 0,77% menjadi US$ $119,41, tertinggi sejak 8 Maret. Keduanya sempat melemah di awal sesi.

"Sentimen risiko bertanggung jawab atas penurunan, dengan pasar ekuitas Eropa negatif," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

BACA JUGA Harga Minyak Naik meski OPEC+ Berencana Naikkan Produksi

Otorisasi Departemen Luar Negeri AS menyebutkan Eni dan Repsol mulai mengirim minyak mentah Venezuela ke Eropa mulai Juli untuk menggantikan minyak Rusia yang hilang sehingga membebani harga dalam beberapa hari terakhir.

Namun analis memperkirakan kenaikan harga akan berumur pendek karena Beijing dan pusat komersial Shanghai telah kembali normal dalam beberapa hari terakhir setelah 2 bulan penguncian guna membendung wabah varian Omicron.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+, akan meningkatkan produksi Juli dan Agustus sebesar 648.000 barel per hari, atau 50% lebih banyak dari yang direncanakan sebelumnya. Kenaikan target itu tersebar di semua anggota OPEC+. Namun banyak di antaranya anggota yang kesulitan meningkatkan produksi, termasuk Rusia, yang menghadapi sanksi Barat.

Kenaikan kuota OPEC+ diprediksi akan gagal mengatasi kekurangan produk minyak, kata para analis. "Kenaikan produksi lebih rendah daripada kehilangan minyak mentah Rusia, ini diakui oleh Arab Saudi sendiri," kata Tamas Varga dari PVM Oil.

BACA JUGA OPEC Setuju Naikkan Produksi, Harga Minyak Mentah Relatif Datar

Margin penyulingan secara global juga menunjukkan bahwa permintaan bensin dan solar tetap tinggi," kata Jeffrey Halley, analis pasar senior Asia Pasifik di OANDA.

Pengekspor minyak utama Arab Saudi menaikkan harga jual resmi (OSP) Juli untuk minyak mentah ringan andalannya ke Asia sebesar US$ 2,10 dari Juni menjadi US$ 6,50 di atas harga Oman dan Dubai.

Di sisi lain, persediaan minyak mentah AS kemungkinan turun minggu lalu. Sementara stok bensin dan sulingan akan naik, jajak pendapat awal Reuters menunjukkan Senin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC