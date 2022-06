IHSG Rebound Terbatas, Cermati Empat Saham Ini Yuk Simak

Jakarta, Beritasatu.com— Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diproyeksikan rebound terbatas. Investor dapat mencermati saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan PT Timah Tbk (TINS).

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas, Andri Zakaria Siregar mengatakan, secara teknikal IHSG terlihat dalam tren bullish. Selama di atas 6.932, maka berpeluang untuk rebound terbatas dan closing di atas 5 day MA (7.143). Sedangkan Indikator MACD netral, Stochastic overbought & weak buy power.

“Selama di atas 6.930, berpeluang menuju (sebelumnya target 6.888 7.209 gap tercapai) next 7.234/7.355. Range breakout berada di 6.932 - 7.234,” ujar Andri dalam risetnya, Rabu (8/6/2022).

Adapun level resistance IHSG pada perdagangan hari ini berada pada posisi 7.192/7.234/7.286/7.355. Sementara level support IHSG berada pada 7.124/7.092/7.056/7.015 dengan perkiraan range 7.090 - 7.200.

Lebih lanjut, Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Leisyaputra menyampaikan, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,80%, sementara S&P 500 menguat 0,95%. Begitu juga dengan indeks Nasdaq yang mencatat kenaikan sebesar 0,94%.

“Salah satu sektor yang mengalami penguatan adalah energi seiring dengan kenaikan harga minyak yang hampir mencapai US$ 120 per barel. Adapun penguatan bursa didukung penurunan yield treasury 10 tahun AS yang kembali berada di bawah 3%,” jelas Maxi.

Seiring kondisi tersebut, investor dapat mencermati saham BMRI dengan rekomendasi buy 8.200-8.300 target 8.500/8.650 stop loss di bawah 8.000. Kemudian saham ADMR dengan rekomendasi buy 2.240-2.280 target 2.350/2.430 stop loss di bawah 2.150/2.050.

Investor juga dapat mencermati saham PGAS dengan rekomendasi buy 1.760-1.770 target 1.820/1.830 stop loss di bawah 1.700. Sementara saham TINS direkomendasikan untuk trading buy dengan target 2.000/2.030 stop loss di bawah 1.875.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com