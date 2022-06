BI, OJK, dan Bappebti Diminta Perkuat Perlindungan Transaksi Kripto

Jakarta, Beritasatu.com–Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berharap Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersinergi positif untuk memperkuat perlindungan transaksi kripto di Indonesia. Sebagai regulator, peran Bappebti sangat diperlukan, meski sejauh ini belum menjadi pelindung investor.

“Perannya kurang luas, termasuk membuat aturan melindungi dari kejatuhan harga seperti kasus Terra Luna kemarin. Makanya saya rasa harus secepatnya dibuat bursa bagi investor aset kripto agar bisa ada regulator yang lebih teknis seperti BEI (Bursa Efek Indonesia)-nya di pasar saham,” kata Nailul di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Nailul menyatakan, sinergisitas antara Bappebti, BI, dan OJK secepatnya dilakukan untuk menyikapi perkembangan aset kripto yang sangat cepat. “Seharusnya sudah lama OJK, BI, dan Bappebti duduk bersama, untuk memformulasikan regulasi dan bagi perannya,” katanya.

Disebutkan, perlindungan transaksi perdagangan aset kripto kembali digoyang seiring wacana pembekuan sementara Bappebti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. Ia menyatakan, pembekuan sementara Bappebti diperlukan karena dinilai gagal mengawasi perdagangan berjangka baik fisik maupun digital.

Selama ini, keberadaan transaksi aset kripto bernaung di bawah Peraturan Bappebti Nomor 8/2021 tentang penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto. Namun, legitimasi transaksi aset kripto kembali dikuatkan menyusul terbitnya PMK No. 68/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, pemerintah menetapkan tarif PPN dan PPh terhadap transaksi kripto.

Mengacu pada aturan pajak itu, kini perdagangan aset kripto diakui selayaknya komoditas perdagangan yang legal dan terdaftar. Hanya saja, semakin maraknya kasus penipuan berkedok investasi belakangan ini, membuat publik bingung hingga memunculkan berbagai sentimen negatif.

Sementara itu, Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo, mengatakan perdagangan aset kripto selama ini sudah berjalan baik dengan perannya sebagai regulator dan pelindung bagi investor.

“Memang belum 100%, mengingat perkembangan aset kripto ini sangat cepat dan bersifat global karena itu Bappebti harus mampu bergerak lebih cepat mengikuti tren ini. Terutama bisa bergerak dan mampu mencegah, serta melindungi investor dari penipuan Ponzi yang mengatasnamakan kripto,” kata Sutopo.

Sumber: Investor Daily