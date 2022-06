HUT Ke-27 Telkomsel, Menkominfo: Kedaulatan Digital untuk Semua!

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam peringatan HUT ke-27 Telkomsel, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, Indonesia saat ini telah memasuki fase kedaulatan digital, setelah fase pertama proklamasi kemerdekaan dan fase kedua memperjuangkan kedaulatan maritim. Karena itu, Johnny mendorong ekosistem komunikasi dan informatika memanfaatkan kedaulatan ruang digital untuk seluruh anak bangsa.

“Kini kita memasuki perjuangan kedaulatan tahap ketiga, kedaulatan digital. Tugas kita jangan sampai terbentuk koloni-koloni digital baru. Tugas kita untuk memastikan digital space for the benefit for all. Tugas kita, untuk memastikan kita berdaulat secara digital demi faedah dan manfaat seluruh anak bangsa,” ujar Johnny G Plate saat menghadiri Peringatan HUT ke-27 Telkomsel di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2022).

Johnny mengajak semua ekosistem untuk merefleksikan fase perjuangan founding father bangsa Soekarno, Mohammad Hatta dan pendiri bangsa dalam melawan koloni dan protektorat asing untuk memproklamasikan kedaulatan politik Indonesia. Menurut Johnny, perjuangan kedaulatan negara tidak berhenti di masa proklamasi kemerdekaan, kedaulatan maritim juga diperjuangkan melalui Deklarasi Djuanda untuk membangun kawasan kedaulatan di laut.

“Di mana laut di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau nusantara adalah wilayah sah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menjadi archipelagic island state dengan 17.000 pulau, beratus-ratus etnik-subetnik bahasa dan daerah. Untuk itu, saya dan Pak Erick (Menteri BUMN) hadir memastikan kita sukses di dalam perjuangan era kedaulatan baru, era kedaulatan digital,” jelas Johnny.

Johnny mengapresiasi Telkom Group yang secara aktif berkolaborasi menangani pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Arahan-arahan yang jelas dari Pak Erick Thohir sehingga kita mampu memanfaatkan teknologi digital to combat Covid-19 dan kita sukses untuk itu. Terima kasih kepada Telkom Group, di mana masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk berjumpa secara fisik untuk melakukan aktivitas karena pandemi Covid-19, sangat terbantu dengan kehadiran teknologi digital dan kehadiran peran serta Telkom Group. Sekali lagi, terima kasih untuk itu,” ungkapnya.

Johnny berharap momentum perayaan ulang tahun Telkomsel ke 27 tahun terus memberi arti penting bagi masyarakat Indonesia dalam membangun negeri.

“Dirgahayu Telkomsel. Selamat ulang tahun yang ke-27. Tiada henti mengabdi pada negeri yang kita cintai, Indonesia. Mari kita terus maju, dirgahayu! Bravo! Selamat ulang tahun Telkomsel ke-27 tahun!” tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com