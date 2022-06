Indopoly Tambah Kapasitas Pabrik 65% Senilai US$ 87 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL) berencana menambah menambah mesin baru di Pabrik Suzhou, Tiongkok dan Purwakarta, Indonesia sehingga meningkatkan kapasitas produksi sebesar 65%. Produsen film premium untuk industri flexible packaging untuk mengalokasikan investasi US$ 87 juta untuk ekspansi tersebut.

"Saat ini kapasitas produksi perusahaan 100.000 ton film per tahun, dengan penambahan mesin total kapasitas terpasang meningkat 65% atau menjadi 165.000 ton film per tahunnya," kata Presiden Direktur PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk Henry Halim dalam paparan publik perseroan di Jakarta Rabu (8/6/2022).

Dia mengatakan, saat ini Indopoly sudah memesan sejumlah mesin untuk peningkatan kapasitas produksi tersebut. Diharapkan kata dia, mesin bisa dipasang pada 2023 dan sudah mulai beroperasi penuh pada 2024. "Instal mesin membutuhkan waktu yang tidak sebentar," kata dia.

Saat ini kapasitas mesin Biaxially-Oriented Polypropylene (BOPP) di Suzhou, Tiongkok 25.000 ton per tahun dan akan naik 40.000 ton menjadi 65.000 ton per tahun. Sementara pabrik di Purwakarta saat ini berkapasitas 65.000 ton per tahun, dan akan naik 25.000 ton menjadi 90.000 ton per tahun. "Adapun kapasitas produksi pabrik di Yunnan, Tiongkok tetap tidak ada penambahan yakni 10.000 ton per tahun," kata dia.

Untuk investasi tersebut, Indopoly menggelontorkan dana US$ 87 juta yang berasal dari kas internal dan pinjaman bank.

Sementara hasil keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) menyetujui pembagian dividen sebesar 28% atas laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham untu tahun buku 2021. IPOL akan membagikan dividen sebesar Rp 5,5 per lembar saham sehingga total pembagian dividen sebesar Rp 35,4 miliar.

Sepanjang 2021 lalu, perseroan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan 21% menjadi US$ 239,41 juta dari dari US$ 197,89 juta Sementara laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tumbuh 12% menjadi US$ 8,8 juta, dibandingkan periode sebelumnya US$ 7,9 juta.

