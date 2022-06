Wall Street Jatuh karena Imbal Hasil Obligasi AS Naik 3%

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street jatuh pada Rabu (8/6/2022) karena imbal hasil obligasi AS atau Treasury naik di atas level psikologis 3% dan lonjakan harga minyak. Hal ini menambah kekhawatiran inflasi dan prospek suku bunga.

Dow Jones Industrial Average turun 269,24 poin, atau 0,81%, menjadi 32.910,9; S&P 500 kehilangan 44,91 poin, atau 1,08%, menjadi 4.115,77; dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 88,96 poin, atau 0,73%, menjadi 12.086,27. S&P 500 terkena aksi jual, menghentikan kenaikan beruntun 2 hari.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah Jelang Keputusan ECB dan Data Inflasi AS

Saham yang menjadi pemicu penurunan Wall Street di antaranya Intel Corp ambles 5,3% setelah Citi memangkas estimasi produsen chip itu untuk kedua kalinya dalam seminggu. Citi menilai permintaan komputer pribadi dilanda ketidakpastian dan memperkirakan pendapatan Intel lebih lemah dari perkiraan pada kuartal kedua.

Sementara harga minyak mentah Brent naik di atas US$ 123 per barel dan mencapai level tertinggi 13 minggu.

"Imbal hasil Treasury 10 tahun naik lebih 3%. Itu mungkin bagian dari mengapa kita melihat penurunan di pasar hari ini," kata Manajer Portofolio Dakota Wealth Robert Pavlik, di Fairfield, Connecticut.

"Tingkat itulah yang menjadi fokus orang karena mewakili peningkatan suku bunga serta cerminan dari inflasi dan volatilitas pasar."

Acuan imbal hasil treasury 10-tahun AS naik setelah Departemen Keuangan AS melihat ada aksi penjualan obligasi.

BACA JUGA Kenaikan Bursa AS Tertahan karena Lonjakan Yield Obligasi

Investor juga berhati-hati menjelang data harga konsumen AS pada Jumat pagi (10/6/2022). Laporan tersebut diharapkan menunjukkan bahwa inflasi tetap tinggi di bulan Mei, meskipun harga konsumen inti - yang mengecualikan sektor makanan dan energi yang bergejolak - kemungkinan turun secara tahunan.

Bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan bulan Juni dan Juli. Langkah serupa juga kemungkinan terjadi pada bulan September, dalam upaya memerangi inflasi.

Volume perdagangan di bursa AS mencapai 10,62 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,26 miliar saham untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Reuters