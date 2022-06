Harga Minyak ke Level Tertinggi 13 Minggu karena Permintaan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik ke level tertinggi 13 minggu pada Rabu (8/6/2022) karena permintaan bensin Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Sejalan dengan itu, ekspektasi permintaan minyak Tiongkok juga akan meningkat dan kekhawatiran pasokan di beberapa negara.

Harga minyak brent berjangka naik US$ 2,77, atau 2,3%, menjadi US$ 123,34 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 2,70, atau 2,3%, menjadi US$ 122,11.

Persediaan minyak mentah komersial AS naik secara tak terduga minggu lalu. Sementara minyak mentah di Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) turun karena input penyuling naik ke level tertinggi sejak Januari 2020, demikian data Administrasi Informasi Energi.

Persediaan bensin AS secara mengejutkan turun 0,8 juta barel karena permintaan bahan bakar naik meskipun harga pompa melonjak tinggi. Analis yang disurvei Reuters memperkirakan stok bensin naik 1,1 juta barel.

"Penurunan bensin adalah sorotan dari laporan di tengah pasar yang ketat di seluruh AS," kata analis pasar energi CHS Hedging, Tony Headrick.

Klub otomotif AAA mengatakan rata-rata harga bensin tanpa timbal reguler ritel nasional mencapai rekor US$ 4.955 per galon pada Rabu.

"Harga minyak lebih tinggi, didukung ekspektasi Tiongkok melonggarkan pembatasan Covid-19, ini bisa diterjemahkan permintaan dan impor lebih tinggi pada musim panas ini," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Pelonggaran penguncian untuk memerangi penyebaran Covid-19 diharapkan memulihkan permintaan. Diketahui, Tiongkok adalah importir minyak terbesar dunia.

Di sisi penawaran, para trader mencatat beberapa negara akan menghadapi masalah dalam meningkatkan produksi.

Di Norwegia, sejumlah pekerja minyak berencana mogok mulai 12 Juni karena pembayaran, sehingga produksi minyak mentah berisiko mengalami penutupan.

"Upaya produsen minyak OPEC+ untuk meningkatkan produksi "tidak menggembirakan", kata Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail al-Mazrouei.

Hal lain yang menekan prospek pasokan, Iran melepaskan dua kamera pengintai Badan Energi Atom Internasional dari salah satu fasilitas nuklirnya, televisi pemerintah melaporkan. Langkah itu akan meningkatkan ketegangan dengan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan negara-negara lain yang bernegosiasi dengan Iran mengenai program nuklirnya.

Badan Energi Internasional juga memperingatkan Eropa yang telah memberikan sanksi kepada Rusia akan menghadapi kekurangan energi pada musim dingin mendatang.

Sumber: CNBC