Harga Emas Naik karena Kekhawatiran Pertumbuhan Ekonomi

Chiacago, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis dalam perdagangan yang berfluktuasi Rabu (8/6/2022) karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi mendorong daya tarik safe-haven logam menjelang data inflasi Amerika Serikat (AS) yang dapat menjadi panduan kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot naik tipis menjadi US$ 1.852,25 per ons, sementara emas berjangka AS naik 0,17% pada US$ 1.855,3.

BACA JUGA Harga Emas Bertambah karena Tekanan Inflasi Meningkat

"Kami melihat tarik-menark ini di pasar emas, sekarang fokusnya adalah pada data IHK (indeks harga konsumen) Jumat untuk melihat apakah inflasi sebenarnya mulai sedikit turun atau terus naik lebih panas dari yang diharapkan," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Meger mengatakan emas menghadapi tantangan dari Fed yang saat ini tampaknya berkomitmen memerangi inflasi yang melonjak.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan tingkat inflasi tahunan saat ini sebesar 8% "tidak dapat diterima" untuk Amerika Serikat dan target inflasi 2% adalah "target yang tepat" untuk The Fed.

BACA JUGA Harga Emas Turun karena Kenaikan Dolar dan Yield Obligasi

Meski sebagai lindung nilai inflasi, harga emas sensitif terhadap kenaikan suku bunga karena meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

"Emas juga diuntungkan dari meningkatnya kekhawatiran pertumbuhan ekonomi di tengah memburuknya selera aset risiko," kata analis OANDA, Edward Moya.

Kenaikan harga emas terjadi meskipun ada lonjakan imbal hasil Treasury AS dan penguatan dolar.

Di sisi fisik, konsultan Metals Focus mengatakan permintaan emas akan turun tahun ini di tengah lemahnya penjualan perhiasan dan investasi ritel di Tiongkok karena penguncian Covid-19 dan perlambatan ekonomi.

Di tempat lain, harga perak turun 0,76% menjadi US$ 22,03 per ons, platinum melemah 0,5% pada US$ 1.006,18, dan paladium ambles 2,2% menjadi US$ 1.940,6.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC