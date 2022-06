Bursa Asia Melemah, Sebagian Shanghai Lockdown Lagi

Singapura, Beritasatu.com — Mayoritas bursa Asia-Pasifik ditutup melemah pada perdagangan Kamis (9/6/2022). Pasar modal Tiongkok daratan jatuh meskipun rilis data perdagangan Mei lebih baik dari perkiraan. Pemerintah Tiongkok mengumumkan bahwa beberapa bagian Shanghai akan memberlakukan kembali pembatasan Covid baru.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,04%, indeks komposit Shanghai turun 0,76%, Hang Seng Hong Kong turun 0,77%, S&P/ASX 200 turun 1,42%, Kospi Korsel turun 0,03%, Straits Times Singapura turun 0,6%.

Ekspor Tiongkok melonjak 16,9% pada Mei dibandingkan dengan tahun lalu, melampaui ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk kenaikan 8%. Impor juga lebih tinggi dari yang diharapkan, naik 4,1% terhadap ekspektasi kenaikan 2%, menurut Reuters.

Bank Sentral Eropa juga diperkirakan akan memberi sinyal kenaikan suku bunga Juli pada pertemuan kebijakannya pada hari Kamis. Di Asia-Pasifik, bank sentral Australia dan India mengumumkan kenaikan suku bunga awal pekan ini.

Semalam di Wall Street, S&P 500 turun 1,08% menjadi 4.115,77. Dow Jones Industrial Average tergelincir 269,24 poin, atau 0,81%, menjadi 32.910,90. Nasdaq Composite turun 0,73% menjadi 12.086,27.

Harga minyak mentah lebih rendah pada sore jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,44% menjadi $123,04 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 0,47% menjadi $ 121,54 per barel.

Sumber: CNBC.com