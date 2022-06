Pacific Garden Siapkan Pembukaan Komersial Area Baru

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indopasifik Indahtama sebagai pengembang proyek apartemen Pacific Garden, Alam Sutera, Tangerang, telah merampungkan pembangunan tower pertama tepat waktunya.

Direktur PT Indopasifik Indahtama Sony Wangsa mengatakan, proses handover atau serah terima unit di menara pertama kepada konsumen sudah dilakukan sejak bulan Mei 2021.

"Setelah menyelesaikan tower pertama, saat ini kami sedang menggarap tower kedua yang proses pengerjaannya sudah mencapai 90%," kata Sonny kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Sony menjelaskan, pihaknya terus mempercepat pengerjaan tower kedua, yang ditargetkan akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2022. Kemudian sisanya ditargetkan selesai akhir tahun 2022.

"Ini komitmen kami yang on time dan on quality. Tidak mudah memang, apalagi pembangunan tersebut dilakukan di tengah pandemi. Namun, mengingat tingginya kepercayaan para konsumen untuk melakukan investasi di Pacific Garden, sekaligus bukti pengembang melaksanakan tanggung jawab dari amanat para konsumen," tegasnya.

Lebih lanjut Sony mengatakan, kendati di tengah pandemi, animo konsumen untuk membeli apartemen Pacific Garden terbilang cukup menggembirakan. "Di tengah pandemi Covid-19, transaksi penjualan kami cukup bagus. Tower pertama sudah sold out. Sedangkan untuk tower kedua progresnya juga sangat bagus, sudah terjual sekitar 50%,” ungkap Sony.

Presiden Direktur Incorp Management, Ihya Nasution menambahkan, untuk merealisasikan konsep hunian vertikal yang terintegrasi, Pacific Garden juga berkomitmen untuk melakukan soft launching commercial area pada tanggal 9 September 2022.

"Area komersial ini disiapkan sebagai meeting point khususnya di kawasan Alam Sutera, Tangerang, dengan mengusung konsep yang compact dan nyaman, tidak panas-panasan namun green and open air, plus desain area komersial yang modern, sangat cocok sebagai meeting point, hang out place dengan teman dan saudara," jelasnya.

Menurut Ihya, saat ini terdapat empat tenant yang telah memberikan komitmen untuk membuka gerainya di area komersial Pacific Garden.

"Area komersial ini akan memiliki dua atrium besar dan destinasi keluarga untuk berbelanja dan bersantap. "Area komersial Pacific Garden ini menjadikan tempat pilihan yang terbaik di Alam Sutera maupun kota Tangerang,” tandas Ihya.

