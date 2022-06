Laju Bitcoin Masih Diselimuti Sentimen Negatif

Jakarta, Beritasatu.com – Bitcoin (BTC) akhirnya kembali meluncur ke titik pivot penting di harga US$ 30.000 per keping, setelah reli singkat awal pekan ini menjadi sekitar US$ 31.700. Ternyata pergerakan BTC ini masih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono, melihat pergerakan bitcoin masih sangat bergantung dengan kemungkinan hasil pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa pada hari Kamis ini. Dan ada kemungkinan bank sentral di luar Federal Reserve AS mungkin mulai memegang kendali atas pasar.

“Investor masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal melakukan aksi jual dengan agresif. Pasalnya, mereka mengantisipasi hasil rapat Bank Sentral Eropa hari ini dan perilisan inflasi AS Mei keesokannya,” kata Afid, Kamis (9/6/2022).

Lebih lanjut Afid menerangkan, ketika bank sentral mulai menaikkan suku bunga, secara teoritis membuat investor akan menahan uang mereka karena lebih menarik dibandingkan masuk ke investasi yang berisiko, seperti kripto.

Sementara itu, Country Manager Luno Indonesia Jay Jayawijayaningtiyas mengatakan, saat ini Indeks Fear and Greed masih berada di level Extreme Fear. Meskipun investor berupaya mengurangi risiko dengan cara diversifikasi portofolio investasi mereka, bitcoin masih terus mendominasi pangsa pasar kripto hingga 46,3%, angka tertinggi sejak Oktober 2021.

