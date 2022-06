Banggar DPR Apresiasi Pertamina atas Kesediaan Berbagi Beban

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memberikan apresiasi kepada PT Pertamina untuk berbagi beban (burden sharing) sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia yang masih bertahan di atas US$ 100/barel. Dari sisi APBN, kata Said, Banggar DPR telah memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk menambah alokasi subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun dan tambahan alokasi kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 275 triliun dengan perincian BBM sebesar Rp 234 triliun dan listrik sebesar Rp 41 triliun.

“Terima kasih Pertamina atas kesediaan berbagi beban,” ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Diketahui, pada 19 Mei 2022 lalu, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu), bersama dengan Banggar DPR menyetujui perubahan postur APBN 2022. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pergeseran asumsi Indonesian crude price (ICP) pada APBN 2022 yang semula di patok US$ 60/barel.

Padahal harga ICP terus merangkak naik hingga di atas rata-rata US$ 100/barel. Karena itu, Banggar DPR menyetujui perubahan APBN 2022 yang diajukan oleh pemerintah dengan cepat karena tidak menghendaki APBN berdarah darah.

"Tujuannya agar APBN bisa menyesuaikan dengan kondisi eksternal dan pemerintah dapat memiliki elastisitas fiskal, khususnya untuk kenaikan alokasi subsidi dan kompensasi energi. Bersyukur beban yang dipikul APBN ikut dirasakan oleh Pertamina," ungkap Said.

Menurut Said, langkah Pertamina ikut memikul beban bersama-sama dengan memprioritaskan pelaksanaan public service obligation (PSO) merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi hajat hidup orang banyak. Dia menilai langkah ini memang lebih prioritas dibandingkan memburu keuntungan semata di saat tekanan harga minyak bisa menyulitkan hajat hidup rakyat.

"Keprihatinan bersama yang ditunjukkan oleh Pertamina inilah yang sangat kita apresiasi. Sebab bila tanpa kontribusi Pertamina, APBN akan jauh lebih berat menanggung beban subsidi dan kompensasi BBM. Kesediaan Pertamina memangkas target nett profit US$ 3 miliar demi bersama-sama membantu negara dan rakyat bentuk nyata burden sharing,” urai politisi asal Sumenep ini.

