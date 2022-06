Bursa AS Berguguran, Dow Hilang 600 Poin Jelang Data Inflasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS turun tajam pada Kamis (9/6/2022) menjelang laporan inflasi utama karena investor khawatir tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS).

Dow Jones Industrial Average turun 638,11 poin, atau 1,94%, menjadi 32.272,79. S&P 500 ambles 2,38% menjadi 4.017,82, dan Nasdaq Composite turun 2,75% menjadi 11.754,23.

Saham teknologi utama terkena aksi jual hebat seperti Meta Platform turun 6,4% dan Amazon hilang lebih 4%. Sedangkan Apple anjlok 3,6%

Saham kasino beberapa yang berkinerja terburuk di S&P 500. Las Vegas Sands terkoreksi 5,6% dan Caesars Entertainment turun 3,8%.

Sedangkan Boeing adalah menjadi emiten terburuk di Dow Jones, jatuh lebih 4%.

Penurunan bursa AS terjadi menjelang laporan indeks harga konsumen Mei pada Jumat (10/6/2022). Investor mencermati apakah inflasi telah mencapai puncak atau apakah bank sentral Federal Reserve (The Fed) lebih agresif menekan kenaikan harga.

“Fakta bahwa orang-orang benar-benar membicarakan laporan ini selama beberapa hari terakhir menggambarkan seberapa besar masalah inflasi bagi bursa AS selama 6 bulan terakhir sejak Ketua Fed Powell pertama kali mulai mengambil pendekatan inflasi yang lebih hawkish,” tulis Bespoke Investment Group dalam sebuah catatan kepada klien.

Sejatinya bursa AS turun tipis di sepanjang perdagangan. Aksi jual hebat meningkat di jam-jam terakhir. Dow Jones diperdagangkan tepat di bawah 32.700 sesaat sebelum jam 3 sore.

Investor di bursa AS telah menilai kesehatan ekonomi dalam beberapa pekan terakhir, karena The Fed mulai menaikkan suku bunga dalam upaya mendinginkan inflasi tanpa membawa ekonomi ke dalam resesi.

Lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasokan berkelanjutan membuat inflasi tetap tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Sementara beberapa data menunjukkan pertumbuhan ekonomi melambat dalam beberapa pekan terakhir.

Adapun harga minyak turun sedikit pada Kamis. Namun minyak acuan AS West Texas Intermediate (WTI) masih bertahan di atas US$ 120 per barel. Klaim pengangguran awal naik menjadi 229.000 minggu lalu, lebih buruk dari perkiraan 210.000.

S&P 500 turun lebih 16% dari rekor tertingginya, tetapi sebagian besar diperdagangkan sideways dalam beberapa pekan terakhir setelah rebound dari level terendah baru-baru ini di bulan Mei. Indeks telah turun lebih dari 2% minggu ini.

Manajer Portofolio Morgan Stanley Investment Management, Andrew Slimmon, mengatakan bursa AS akan menyelesaikan tahun ini lebih tinggi dari posisi saaat ini. Namun bisa berada dalam perjalanan bergelombang selama musim panas. Level terendah Mei merupakan area utama yang harus diperhatikan.

Bursa AS bergerak berlawanan dengan imbal hasil obligasi pada Kamis, yang bergejolak setelah pembaruan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB). ECB mengkonfirmasi rencana menaikkan suku bunga pada Juli dan mungkin pada bulan September. ECB juga menaikkan proyeksi inflasi untuk 2022 menjadi 6,8%, naik dari 5,1% sebelumnya, dan menurunkan prospek pertumbuhannya.

Sumber: CNBC