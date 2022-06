Harga Emas Turun karena Imbal Hasil dan Dolar Menguat

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Kamis (9/6/2022) karena kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) dan penguatan dolar menjelang data inflasi yang dapat memperkuat pengetatan kebijakan agresif bank sentral, Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,32% pada US$ 1.847,28 per ons, sedangkan harga emas berjangka melemah 0,32% menjadi US$ 1.850,6.

BACA JUGA Harga Emas Naik karena Kekhawatiran Pertumbuhan Ekonomi

“ECB (European Central Bank/ECB) mengisyaratkan akan mulai menaikkan suku pada Juli dan terus menaikkan suku. Ini membuat perdagangan emas sedikit melemah, ada beberapa risiko di pasar yang meluas ke harga emas, ditambah imbal hasil obligasi naik sedikit,” kata ahli strategi pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

ECB mengatakan akan mengakhiri pembelian obligasi pada 1 Juli dan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir bulan ini. ECB juga kemungkinan akan menaikkan kembali suku bunga pada September.

Sementara kenaikan imbal hasil obligasi meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak menghasilkan. Begitu halnya penguatan dolar membuat emas kurang menarik bagi pembeli luar negeri.

"Data inflasi telah mengundang banyak perhatian, tetapi dengan beberapa kenaikan Fed berikutnya, relevansi langsung dari rilis data terbatas," tulis TD Securities dalam sebuah catatan.

"Sebaliknya, pelaku pasar akan merasa senang atas data apa pun yang dapat menginformasikan proses pengambilan keputusan Fed pasca-September."

BACA JUGA Harga Emas Bertambah karena Tekanan Inflasi Meningkat

Indeks harga konsumen inti (consumer price index/CPI) diperkirakan meningkat 5,9% pada tahun ini, setelah kenaikan tahunan sebesar 6,2% pada bulan April, menurut jajak pendapat Reuters.

Data CPI yang dirilis Jumat dapat memberikan petunjuk apakah Fed akan melanjutkan pengetatan likuiditas di paruh kedua tahun 2022.

Sementara harga perak di pasar spot turun menjadi US$ 21,71 per ons, platinum melemah 3,62% menjadi US$ 969.52, dan paladium tergerus 1,12% menjadi US$ 1.921,18.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC