Kinerja Pelindo Moncer Ditopang Percepatan Bongkar Muat

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pelindo (Persero) pascamerger Oktober 2021 lalu fokus pada standardisasi operasional dan komersial dengan mempercepat proses bongkar muat. Hasilnya kinerja perusahaan melonjak.

"Selama hampir 8 bulan pascamerger, ada peningkatan kinerja dan produktivitas di sejumlah pelabuhan yang dikelola. Peningkatan produktivitas bongkar muat diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan port stay atau waktu sandar kapal di pelabuhan yang diukur dengan jumlah hari," kata Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono dalam keterangan tertulisnya Jumat (10/6/2022).

Di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan, jumlah bongkar muat naik lebih dua kali lipat dari 20 boks per kapal per jam menjadi 45 boks per kapal per jam. Kecepatan bongkar muat itu membuat waktu sandar kapal dapat berkurang menjadi setengahnya, dari 2 hari menjadi hanya 1 hari.

Peningkatan kinerja yang sama terjadi di TPK Makassar. Kecepatan bongkar muat dari 20 BSH menjadi 42 BSH dan waktu sandar berkurang dari 2 hari menjadi 1 hari.

Adapun peningkatan kinerja terbaik terjadi di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Ambon. Jumlah bongkar muat melonjak hampir tiga kali lipat, dari 12 boks per kapal per jam menjadi 35 boks. Dampaknya, jumlah waktu sandar dapat terpangkas tajam dari 3 hari menjadi 1 hari.

"Pelabuhan memiliki peran mengefisienkan biaya logistik melalui peningkatan produktivitas bongkar muat dan penurunan waktu sandar kapal di pelabuhan," kata Arif.

Arif mengatakan makin pendeknya waktu sandar dan kecepatan bongkar muat membuat biaya operasional makin efisien, dan trafik kapal jadi meningkat. Hingga triwulan I 2022, arrus kapal, mencapai 283 juta GT, 1% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, arus peti kemas naik, yakni 2% di atas pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2022, arus peti kemas Pelindo mencapai 4,2 juta TEU’s. Arus barang juga naik lebih tinggi, 8% di atas tahun lalu, yakni mencapai 37 juta ton.

Sementara EBITDA pada triwulan I 2022 yang naik 7% persen di atas pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sumber: BeritaSatu.com