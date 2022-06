BCA Dukung Peningkatan Potensi UMKM Bangka Belitung

Bangka Belitung, Beritasatu.com – Mendukung program pemerintah guna meningkatkan potensi UMKM di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di berbagai provinsi. Salah satunya Bangka Belitung.

BACA JUGA BI dan BCA Gerakkan UMKM Banten Lewat Karya Kreatif

Rangkaian kegiatan Gernas BBI Bangka Belitung diawali dengan pameran in store promotion di Summarecon Mall Serpong dan puncak acara dilaksanakan di Pantai Tanjung Kelayang, bertajuk Cahaya Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Puncak acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Wakil dan Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

“BCA bangga dapat memberikan dukungan terhadap Gernas BBI ini, kami berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pariwisata di Bangka Belitung,” ujar Executive Vice President BCA I Ketut Alam Wangsawijaya, saat puncak acara seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Minggu (12/6/2022).

Cahaya Bangka Belitung merupakan kerja sama antara pemerintahan maupun swasta yang dikoordinir Kementerian Perdagangan. Adapun Gernas BBI Bangka Belitung dikemas melalui berbagai kegiatan seperti pop up market, fashion on the beach, gastronomi kuliner babel, mural competition, fun run dan talkshow literasi keuangan. Selain itu, kunjungan ke salah satu desa wisata binaan Bakti BCA yaitu Bukit Peramun.

BACA JUGA BCA Expoversary Sukses Dongkrak Kredit Hingga Rp 637 Triliun

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemilihan UMKM Bangka Belitung terbaik di mana perusahaan turut berpartisipasi dengan memberikan insentif bagi lima UMKM tersebut.

Dia mengatakan rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Gernas BBI Bangka Belitung 2022 serta mewujudkan Gerakan 30 juta UMKM onboarding hingga 2023 mendatang.

“Dukungan pada Gernas BBI sesuai dengan visi perusahaan yaitu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang pemberdayaan sumber daya manusia,” kata Ketut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com