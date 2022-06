Erick Thohir Targetkan 20% Direksi BUMN dari Generasi Muda

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan 5%-10% board of director (BOD) atau pemimpin di BUMN berasal dari generasi muda. Pada 2023 nanti, targetnya akan dinaikkan lagi menjadi 20%.

Erick memberi beberapa contoh anak muda yang saat ini menduduki posisi penting di BUMN. Misalnya Soleh Ayubi yang menjadi Director of Transformation and Digital Biofarma di usia 38 tahun, Fajrin Rasyid sebagai Director of Digital Business Telkom Indonesia di usia 35 tahun, kemudian Fadil Rahman sebagai Director of Business Development di Pertamina dalam usia 35 tahun.

“Generasi muda ini coba kita dorong, karena memang perubahan yang terjadi saat ini mereka yang mengerti. Inilah kenapa leadership ini harus seimbang,” kata Erick Thohir dalam webinar “Strategi Membangun Indonesia Tangguh, Tumbuh Berkelanjutan” yang digelar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Minggu (12/6/2022).

Selain mendorong generasi muda menjadi pemimpin BUMN, kesetaraan gender juga dipastikan terjadi di BUMN supaya ada checks and balances atau bisa saling mengontrol.

“Kalau pimpinannya laki-laki semua, nanti hobinya sama, bersepakat dengan hal yang aneh-aneh. Kalau ada perempuannya kan ada checks and balances, sehingga kepemimpinan perempuan di BUMN terus kita dorong,” kata Erick.

