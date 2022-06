Harga Bitcoin Anjlok, Kejadian 2017 Dikhawatirkan Terulang

Jakarta, Beritasatu - Harga Bitcoin melanjutkan pelemahannya pada hari ini menyusul derasnya aksi jual di pasar kripto akibat lonjakan inflasi di Amerika Serikat (AS) yang menyentuh 8,6% dan menjadi rekor tertingginya dalam empat dekade terakhir.

Berdasarkan data CoinMarketCap, Senin (13/6/2022), harga Bitcoin (BTC) ada di level US$ 25.000-an, atau level terendahnya sejak Desember 2020. Tren ini sekaligus melanjutkan koreksi harga Bitcoin selama 7 hari beruntun. Begitupun dengan Ethereum (ETH).

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mengatakan, sentimen global memburuk, Bitcoin anjlok hingga ke US$ 25.000 melampaui support krusial US$ 28.857 sehingga ada kemungkinan untuk menguji US$ 20.000.

Begitupun dengan ETH juga sama, saat ini diperdagangkan US$ 1.325, pergerakan di bawah US$ 1.270 akan membawah aset ke harga psikologis US$ 1.000.

"Untuk Bitcoin support kuatnya di 1 Desember 2017 di angka US$ 19,500 itu harga tertinggi tahun 2017 US$ 19.500,” sebut Sutopo di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Bitcoin, jelasnya turun lebih dari 4% hari ini, didorong oleh dampak kejutan data inflasi AS pada Jumat yang terus bergema melalui aset berisiko global.

Aset kripto lainnya juga menurun karena aksi jual yang lebih luas berlanjut. Kripto mengikuti aset beresiko lainnya seperti indeks teknologi 100 yang mengalami pukulan paling berat dalam sejarah perdagangan di tahun ini.

Inflasi yang terus mengukir rekor tinggi dalam hitungan dekade telah membuat kekhawatiran, apakah Bank Sentral mampu untuk mengendalikan inflasi. Ditambah kekhawatiran stagflasi bahwa kenaikan suku bunga yang agresif akan mencegat pertumbuhan ekonomi.

