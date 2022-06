Status Terbaik, Asuransi Rama Akan Terus Berinovasi Layani Warga

Jakarta, Beritasatu.com - Asuransi Rama Satria Wibawa menegaskan statusnya sebagai salah satu perusahaan asuransi umum terbaik di Indonesia saat ini. Mereka pun akan terus berinovasi untuk melayani masyarakat.

Kepastian status sebagai asuransi terbaik tersebut ditegaskan dengan pemberian Indonesia Trusted Award 2022 untuk kategori No 1 The Most Trusted Insurance 2022.

“Kami makin termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Penghargaan ini akan menjadi batu loncatan untuk inovasi berikutnya. Sebab, Asuransi Rama harus tetap menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” tegas Direktur Utama Asuransi Rama Tjiendra Widjaja, dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

Asuransi Rama dengan tagline Mudah, Cepat, dan Terpercaya memang memiliki reputasi besar. Berdiri sejak Agustus 1978, sangat wajar apabila Asuransi Rama menerima status No 1 Indonesia Trusted Award 2022 untuk kategori No 1 The Most Trusted Insurance 2022.

Penghargaan ini diberikan oleh Indonesia Award Magazine melalui program Award Trends Summit 2022, Jumat (10/6/2022) malam di Mercure Hotels, Gatot Subroto, Jakarta.

“Tentunya diperlukan kerja keras untuk membangun kepercayaan masyarakat pada umumnya dan para tertanggung pada khususnya. Berdiri sejak 1978, Asuransi Rama sudah membangun kepercayaan begitu lama. Kami tentu senang mendapatkan penghargaan ini. Penghargaan ini tentu menjadi bukti pengakuan publik kepada Asuransi Rama,” ungkapnya.

