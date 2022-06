Tung Desem Waringin Bagikan 5 Tips Cuan Investasi Properti

Batam, Beritasatu.com - Sosok Tung Desem Waringin tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat tanah air, khususnya bagi mereka yang terjun di dunia bisnis ekonomi dan marketing.

Sosok motivator, pengusaha, dan pakar marketing nomor satu di Indonesia dan bahkan telah mendunia ini kembali mengunjungi Batam setelah sukses mengadakan talkshow investment & business coaching pada November tahun lalu.

Kali ini, Tung Desem Waringin datang untuk menggelar seminar bertajuk 5 Secrets You Need to Know Before You Die (5 Hal Yang Harus Anda Ketahui Sebelum Anda Meninggal).

Sebagai The Most Powerful People & Ideas in Business versi Majalah SWA, setiap seminar yang digelar Tung Desem Waringin selalu digandrungi oleh berbagai kalangan yang ingin langsung belajar mengenai ilmu investasi dan juga bisnis.

Kabar gembira tersebut pun menjadi momen emas bagi masyarakat Batam untuk bisa bertemu langsung dengan pemilik TDW Group ini dan memperoleh kiat-kiat sukses darinya.

Setelah berbincang-bincang langsung dengan sosok peraih rekor Muri atas buku inspirasional pertama dengan penjualan lebih dari 10.000 eksemplar itu, peserta yang hadir bisa langsung memilih investasi yang paling tepat bagi mereka terlebih saat pascapandemi seperti saat ini.

Tung Desem Waringin menyebut investasi di sektor properti merupakan salah satu pilihan terbaik yang bisa dipertimbangkan oleh investor.

"Dalam memilih investasi properti, ada lima hal penting yang harus ditanamkan investor. Kelima itu adalah right management, precise timing, the right location, smart financing, dan right developer. Dan salah satu proyek yang mencakup semua itu bisa dilihat dari Serenity Central,” ujar Tung Desem Waringin, Senin (13/6/2022).

Sumber: Investor Daily