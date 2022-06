Akhir Tahun, Suku Bunga the Federal Reserve Diperkirakan Naik Jadi 3,25%-3,5%

Jakarta, Beritasatu.com - The Federal Reserve diperkirakan bakal meanikkan suku bunga lebih tinggi dari konsensus awal pasar demi meredam inflasi AS yang semakin panas. Dampaknya, perekonomian AS bisa menuju resesi.

Pembuat kebijakan bank sentral menyambut gagasan kenaikan suku bunga 75 basis poin (bps), lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 50 bps, menurut Steve Liesman dari CNBC.

Perubahan dalam outlook ekonomi, termasuk kemungkinan bahwa inflasi belum mencapai puncaknya dan berjalan jauh di atas target 2% Fed, dapat mempengaruhi pergerakan suku bunga yang lebih besar. Pergerakan 75 basis poin adalah "kemungkinan yang sangat nyata," kata Liesman.

Wall Street Journal pada Senin sore (13/6/2022) pertama kali melaporkan perubahan sikap bank sentral. Goldman Sachs mengubah ekspektasinya sendiri dari pergerakan 50 basis poin menjadi 75, setelah membaca berita WSJ.

Ekonom Wall Street sekarang memperkirakan kenaikan suku bunga 75 basis poin berturut-turut pada bulan Juni dan Juli, diikuti oleh pergerakan 50 basis poin pada bulan September dan pergerakan 25 basis poin pada bulan November dan Desember, sehingga membawa suku bunga fed fund ke kisaran 3,25%-3,5 % pada akhir tahun.

“Pemicu pengetatan yang lebih agresif adalah laporan inflasi Mei dan ekspektasi inflasi jangka panjang menurut survei konsumen Michigan yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM,” kata kepala ekonom Goldman Jan Hatzius dalam sebuah catatan.

