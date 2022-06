Investor Masih Risk Off, Bitcoin Tertahan di Kisaran US$ 21.000

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin sempat turun di bawah $21.000 pada hari Selasa sore di Asia sebelum bangkit kembali sedikit pada perdagangan Rabu pagi (15/6/2022). Investor masih dalam mode risk off menjelang rapat the Federal Reserve.

Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia, turun sekitar 7% dan diperdagangkan pada $22.531,22 sekitar pukul 16.00 WIB Selasa, menurut data Coindesk. Bitcoin diperdagangkan pada level terendah sejak akhir 2020.

Data CoinMarketCap.com, pada Rabu pagi, bitcoin (BTC) berada di US$ 21.709,98 atau melemah 1,6% dalam 24 jam terakhir. Ethereum (ETH) naik 2,2% ke US$ 1.186,61, tether (USDT) naik 0,01% ke US$ 0,9989, cardano (ADA) turun 1,99% ke US$ 0,4464.

Data dari CoinMarketCap juga menunjukkan kapitalisasi pasar untuk cryptocurrency tergelincir di bawah $ 1 triliun pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak Februari 2021. Sekitar $200 miliar telah dihapus dari pasar sejak Sabtu.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com