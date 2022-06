BPS: Neraca Perdagangan Mei Surplus US$ 2,9 M

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Mei 2022 sebesar US$ 2,89 miliar, menyusut dari surplus April 2022 sebesar US$ 7,56 miliar. Sektor nonmigas mencatat surplus US$4,75 miliar. Sedangkan di sektor migas terjadi defisit US$1,86 miliar.

Nilai ekspor mencapai US$ 21,51 miliar pada Mei 2022, Angka ini menunjukan penurunan 21,29% jika dibandingkan posisi April 2022 (Month to Month/MtM) namun mengalami peningkatan 27% jika dibandingkan posisi Mei 2021 (Year on Year (YoY). Nilai impor Indonesia Mei 2022 mencapai US$18,61 miliar, turun 5,81% dibandingkan April 2022 atau naik 30,74% dibandingkan Mei 2021.

“Bisa kita lihat secara MTM turun 21,29% sementara MTM pada Mei 2021 adalah 8,42%. Secara YOY masih mengalami kenaikan 27% meskipun mengalami perlambatan. Kalau Mei 2021 YOY 62% sedangkan Mei 2022 YOY 27%,” ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Rabu (15/6/2022).

Ekspor bila dilihat menurut sektor maka hanya sektor migas yang mengalami peningkatan sedangkan tiga sektor lain seperti industri pengolahan; pertanian,kehutanan, dan perikanan; serta pertambangan dan lainnya mengalami penurunan dari posisi April 2022.

Nilai ekspor migas mencapai US$ 1,5 miliar, jika dibandingkan dengan posisi April 2022 terjadi kenaikan 4,38%. Bila dibandingkan dengan posisi Mei 2021 terjadi kenaikan 54,49%. Sektor ini memberikan sumbangsih 6,96% terhadap total ekspor Mei 2022.

“Sektor migas yang mengalami peningkatan secara MTM, 4,38% utamanya didorong oleh komoditas migas untuk minyak mentah dan gas,” ucap Setianto.

