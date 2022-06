DTI-CX Jembatani Sektor Publik-Swasta Transformasi Digital

Jakarta, Beritasatu.com- Menyambut Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan pada 3-4 Agustus mendatang, DTI-CX bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menggelar government roundtable bertajuk “Enhancing Public Services with Government Digital Transformation” baru-baru ini untuk mendukung transformasi digital.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor layanan publik saat ini sifatnya krusial, khususnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Menteri Keuangan menyampaikan bahwa digital economy tahun 2020-2021 tumbuh 49%. Kurang lebih dari US$ 47 miliar menjadi US$ 70 miliar, dan diperkirakan akan menjadi US$ 146 miliar pada tahun 2025. Ini hitungan core daripada aktivitas digital economy yang menyumbang kurang lebih 5% dari PDB (produk domestik bruto). Ini termasuk tertinggi di ASEAN. Oleh karena itu, peran layanan pemerintah sangat jelas dan krusial,” jelasnya, Rabu (15/6/2022).

Public Sector Lead Intel Indonesia Corporation Hendi Satrio melihat bahwa sejauh ini pemerintah sudah cukup baik dalam melaksanakan program-program yang mendukung percepatan transformasi digital. Salah satunya pembangunan infrastruktur data berupa fiber optic. Selain itu, ada proyek Palapa Ring Paket Tengah, Paket Barat, dan Paket Timur, yang sudah berjalan dan dapat digunakan dengan baik pada saat ini.

Presiden Direktur PT Adhouse Clarion Events (PT ACE) Toerangga Putra menuturkan, PT ACE melalui Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) akan membantu sektor pemerintahan maupun swasta untuk tidak hanya sukses bertransformasi bisnis dan data, tetapi juga sukses dalam bertransformasi Sumber Daya Manusia (SDM).

“DTI-CX menyediakan pameran, konferensi, dan seminar mengenai solusi teknologi yang dapat mendukung perjalanan transformasi digital. Selain itu, tersedia pula ruang networking antara pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan teknologi sehingga komunikasi yang terjalin sifatnya dua arah. Perihal tantangan, peluang, dan solusi mengenai transformasi digital dapat ditemukan disana,” jelas Toerangga.

Toerangga juga menjelaskan bahwa DTI-CX tidak hanya akan menghadirkan perusahaan-perusahaan solusi teknologi di bidang cloud & data management, enterprise solutions, cyber-security, system integrators, atau Artificial Intelligence (AI) saja, tetapi juga solusi teknologi di bidang talent & training.

“Belum banyak organisasi yang mau berinvestasi pada SDM dalam perjalanan transformasi digital mereka. Padahal, transformasi digital tidak akan berjalan efektif dan efisien jika perspektif manusianya belum berubah. Itu sebabnya kami juga hadirkan perusahaan solusi teknologi di bidang talent & training,” lanjut Toerangga.

DTI-CX menargetkan lebih dari 3.000 peserta konferensi, seminar dan pengunjung pameran akan hadir pada acara ini.

