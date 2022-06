Nilai Ekspor CPO Turun US$ 2,03 Miliar pada Mei 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto mengatakan kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang dijalankan pemerintah pada 28 April hingga 23 Mei 2022 berdampak pada penurunan nilai ekspor komoditas tersebut.

“Pada Mei 2022, ekspor minyak sawit mentah mengalami penurunan 87,72% atau setara dengan US$ 2,03 miliar. Secara year on year juga mengalami penurunan 87,54%,” ucap Setianto dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Rabu (15/6).

Bila dilihat menurut negara, maka ekspor CPO ke India mengalami penurunan 100% dari sebelumnya pada april 2022 sebesar US$ 376,6 juta menjadi 0 pada Mei 2022. Untuk ekspor minyak sawit mentah ke Pakistan dari US$ 222,8 juta pada April 2022 turun 90,17% menjadi US$ 21,90 pada Mei 2022.

Sedangkan ekspor minyak sawit mentah ke Amerika Serikat pada April 2022 sebesar US$ 148,90 juta turun 68,64% menjadi US$ 46,70 pada Mei 2022. Sedangkan ekspor CPO ke Malaysia pada April 2022 US$ 127,10 juta turun 80,08% menjadi US$ 24,30 juta pada Mei 2022.

Sementara dilihat berdasarkan provinsi yang melakukan ekspor maka provinsi Riau mengalami penurunan terdalam. Pada April 2022 nilai ekspor CPO dari Riau sebesar US$ 1 juta namun pada Mei 2022 nilai ekspor CPO hanya US$ 84,40 juta.

“Jika dilihat berdasarkan provinsi penurunan ekspor kelapa sawit terdalam terjadi di Provinsi Riau turun 91,57% atau turun US$ 916,4 juta,” ucapnya.

Sumber: Investor Daily