Emiten Alat Berat Kobexindo Bagikan Dividen Rp 20,4 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com – PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX), emiten alat berat mendapat persetujuan pemegang saham untuk membagikan dividen sebesar US$ 1,433 juta atau Rp 20,452 miliar. Dividen tersebut setara dengan 10,6% dari laba bersih tahun 2021.

"Pembagian dividen ini merupakan bentuk terima kasih Kobexindo atas dukungan dan kepercayaan para pemegang saham," kata Direktur Utama PT Kobexindo Tractors Tbk, Andry B. Limawan usai rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan di Jakarta Rabu (15/6/2022)

Para pemegang saham juga menyetujui alokasi laba bersih 2021 sebesar US$ 27,865 sebagai dana cadangan serta sisa laba bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar US$ 12,084,085 ditetapkan sebagai laba ditahan. "Perseroan menilai struktur alokasi laba bersih 2021 tersebut merupakan keputusan terbaik dengan mempertimbangkan prospek bisnis 2022," kata dia.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan anggota komisaris yaitu menambah Christina sebagai komisaris independen. Adapun susunan pengurus terbaru berdasarkan hasil rapat hari ini adalah Komisaris Utama Yudi Budiman (tetap), Komisaris Independen Jeffrey Mulyono (tetap) dan Komisaris Independen Christna (baru)

Sementara sepanjang 2021, pendapatan tumbuh 134,11% menjadi US$ 119,32 juta, dibandingkan tahun 2020 yaitu US$ 50,97 juta. Kontributor terbesar bersumber dari penjualan unit alat berat naik 205,01% sepanjang 2021 dan berkontribusi sebesar 75,42% terhadap pendapatan secara konsolidasi. Pertumbuhan pendapatan mendorong perolehan laba yang dapat dialokasikan kepada pemilik induk sebesar US$ 13,52 juta, setelah tahun 2020 lalu mengalami rugi US$ 10,46 juta.

Andry B. Limawan menambahkan, tren positif kinerja sepanjang 2021 terus berlanjut di 2022. Pada laporan keuangan triwulan I 2022, Kobexindo membukukan pertumbuhan pendapatan 106,23% tercatat US$ 46,52 juta dibandingkan US$ 22,56 juta pada triwulan I 2021.

Laba bersih mencatat pertumbuhan signifikan. 295,58% mencapai US$ 3,94 juta di triwulan I 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$ 996.976.

PT Kobexindo Tractors Tbk merupakan emiten distributor alat berat merek Hyundai Doosan Excavator, NHL Terex Truck, Mercedes-Benz commercial vehicles, Jungheinrich material handling equipment, Hako Group Cleaning Technology (Jerman), Dynapac Compaction Equipment (Swedia), Macro Street Sweeper (Italia), dan Rite-Hite Equipments (Amerika Serikat). KOBX saat ini memiliki 13 kantor cabang di kota-kota besar Indonesia.

