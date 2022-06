BPS Sebut Nilai Impor Mei 2022 Turun 5,81%, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan nilai impor Mei 2022 mencapai US$ 18,61 miliar, turun 5,81% dibandingkan April 2022 (month to month/mtm) atau naik 30,74% dibandingkan Mei 2021 (year on year/y0y).

“Kalau kita lihat secara year on year (yoy) impor di bulan Mei 2022 ini meningkat 30,74% dibandingkan dengan bulan Mei 2021 yang lalu. Namun peningkatan yang terjadi ini tidak sebesar peningkatan pada bulan Mei 2021 mencapai 68,69% secara year on year,” ucap Setianto dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Rabu (15/6/2022).

Setianto mengatakan impor migas Mei 2022 senilai US$3,35 miliar, turun 12,07% dibandingkan April 2022 atau naik 62,64% dibandingkan Mei 2021. Impor non-migas Mei 2022 senilai US$ 15,26 miliar, turun 4,31% dibandingkan April 2022 atau naik 25,33% dibandingkan Mei 2021. Secara month to month penurunan impor migas kita ini dikarenakan penurunan nilai impor untuk beberapa komoditas seperti mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85) turun sebesar 11,16% kemudian besi dan baja (HS 72) ini turun sebesar 22,81%.

“Sementara untuk penurunan impor migas ini dikarenakan turunnya nilai impor untuk komoditas minyak mentah kita yaitu sebesar 43,21%,” imbuh Setianto.

Bila dilihat menurut penggunaan barang, maka terjadi penurunan secara month to month di seluruh bagian. Pertama, impor bahan baku/penolong mencapai US$ 14,66 miliar. Impor bahan baku/penolong mengalami penurunan 5,62% dari posisi April 2022 namun meningkat pesat 33,95% dari posisi Mei 2021. Impor tersebut memberikan kontribusi 78,77% ke impor Mei 2022.

“Bahan baku yang mengalami penurunan sebesar 5,62% secara bulanan, didorong oleh penurunan komoditas bahan bakar mineral serta besi dan baja,” kata Setianto.

Kedua, nilai impor barang modal mencapai US$ 2,44 miliar. Impor barang modal mengalami penurunan 3,62% dari posisi April 2022 namun meningkat 29,18% dari posisi Mei 2021. Impor barang modal memberikan andil 13,09% terhadap keseluruhan impor Mei 2022.

