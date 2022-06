Kartu Prakerja Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan Digital

Kiri ke kanan: Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia I Gede Putra Arsana, Kepala Tim Kebijakan Ekonomi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Raden Muhamad Purnagunawan, Executive Director PMO of Kartu Prakerja Program Denni Puspa Purbasari, dan host Frida Lidwina, dalam diskusi "Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough" yang diselenggarakan secara virtual, Rabu, 15 Juni 2022. (Foto: Beritasatu Photo)