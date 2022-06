Bayer Indonesia Raih Penghargaan Sustainable Business Awards

Jakarta, Beritasatu.com - Bayer Indonesia kembali meraih penghargaan Sustainability Business Awards (SBA) untuk kategori Significant Achievement di bidang Sustainability Strategy, Business Ethics & Responsibility, UN SDGs.

Acara penghargaan ini diselenggarakan oleh Global Initiatives bekerja sama dengan PwC, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Kadin Indonesia, dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE).

Sustainability Business Awards merupakan satu-satunya platform penghargaan yang paling komprehensif karena peserta dinilai dalam dua belas kategori yang mewakili berbagai dimensi keberlanjutan.

Presiden Direktur Bayer Indonesia, Kinshuk Kunwar mengatakan, sejalan dengan visi Health for All, Hunger for None, Bayer Indonesia berfokus menjalankan strategi bisnis berkeberlanjutan yang berkontribusi membantu terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan PBB, utamanya untuk memberantas kelaparan (TPB2) dan memberikan akses kesehatan (TPB3).

"Selain itu, Bayer Indonesia juga berupaya untuk mengakhiri kemiskinan (TPB1), serta membantu perempuan untuk berdaya (TPB 5). Di samping itu, kami senantiasa menjunjung etika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha dan interaksi dengan para pemangku kepentingan kami,” ungkap Kinshuk Kunwar, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Dalam penghargaan ini, Bayer Indonesia dinilai mencapai hasil yang signifikan dalam menjalankan inisiatif keberlanjutannya. Inisiatif tersebut, ditujukan untuk memberdayakan petani lahan kecil dan petani perempuan yang dilengkapi dengan program kesehatan seperti mitigasi Covid-19, nutrisi, dan keluarga berencana.

Selain itu, Bayer Indonesia juga dinilai menunjukan tata kelola perusahaan yang baik dengan penerapan kebijakan kepatuhan perusahaan kepada seluruh karyawannya dan secara transparan mengungkapkan secara terbuka kepada publik mengenai asesmen keamanan produk, dan dinilai memiliki komitmen yang tinggi pada tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

"Sebagai perusahaan di bidang kesehatan dan pertanian terkemuka, memikul tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa kami memenuhi harapan masyarakat. Dengan berpedoman pada Bayer Societal Engagement (BASE), kami berinteraksi dengan karyawan, pasien, pelanggan, konsumen, mitra bisnis, pemangku kepentingan politik, ilmuwan, kritikus, dan pemegang saham dengan mendengarkan, memahami, memerhatikan secara serius dan terlibat dalam dialog, serta secara transparan mengungkapkan kepada publik mengenai asesmen keamanan produk kami," tandas Kinshuk Kunwar.

Sumber: BeritaSatu.com