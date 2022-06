Harga Minyak Mentah Turun Setelah Suku Bunga the Fed Naik

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun lebih dari $3 pada hari Rabu (15/6/2022) karena pasar khawatir tentang penurunan permintaan setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga 75 basis poin.

Minyak mentah berjangka Brent untuk Agustus turun $2,7, atau 2,2%, pada $118,51 per barel, setelah jatuh ke level $117,75. Minyak mentah West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Juli turun $3,62, atau 3,04%, menjadi $115,31 per barel, setelah turun ke level terendah $114,60.

Kenaikan terbesar oleh bank sentral AS sejak 1994 juga mengirim dolar lebih tinggi dengan indeks dolar naik ke level tertinggi sejak 2002. Greenback yang lebih kuat membuat minyak yang dihargakan dalam dolar AS lebih mahal bagi pemegang mata uang lain, sehingga membatasi permintaan.

Sementara itu data dari Administrasi Informasi Energi menunjukkan, produksi minyak mentah AS, yang sebagian besar stagnan selama beberapa bulan terakhir, naik tipis 100.000 barel per hari pekan lalu menjadi 12 juta barel per hari, level tertinggi sejak April 2020.

