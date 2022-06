Ditopang Sentimen the Fed, IHSG Dibuka Menguat 0,9%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,87% ke 7.067,7 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (16/6/2022).

Suku bunga the Fed (FFR) di bulan Juni naik 75 Bps (versus konsensus +50 Bps). Tindakan agresif The Fed dilakukan untuk meredam inflasi tinggi Mei di tingkat IHK konsumen (1,0% MoM; 8,6% YoY); serta PPI produsen (0,8% MoM; 10,8% YoY). Komitmen The Fed untuk mengembalikan inflasi ke target 2% direspon positif oleh Wall Street, setelah kenaikan FFR Mei sebelumnya yang hanya +50 bps gagal meredam inflasi. Penguatan Wall Street mengabaikan data penjualan ritel bulanan AS di bulan Mei yang turun 0,3% (versus Apr +0,7%), karena pembelian otomotif menurun dan kenaikan harga bahan bakar menahan konsumsi publik.

Berdasarkan data survei Bloomberg, BI akan mempertahankan BI 7DRRR di level 3,50% pada RDG 22-23 Juni pekan depan. BI menyatakan gejolak inflasi yang terjadi saat ini tidak perlu direspon dengan peningkatan BI 7DRRR, dan BI juga telah melakukan normalisasi kebijakan dalam hal penyerapan likuiditas pasar di perbankan dengan meningkatkan Giro Wajib Minimum. Keberhasilan IHSG ditutup pada level psikologis 7.000 membuat NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak naik hari ini, dengan kisaran 6.950-7.150.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,98% ke kisaran 464,3, indeks LQ45 naik 1,03% ke kisaran 1.024,6, JII naik 1,19% ke 584,98.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,97%, indeks komposit Shanghai naik 0,1%, Hang Seng Hong Kong turun 0,41%, S&P/ASX 200 naik 0,48%, Kospi Korsel naik 2%, Straits Times Singapura naik 0,95%.

