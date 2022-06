Ini Proyeksi Harga Kripto Bitcoin Setelah Rebound Pagi Ini

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar aset kripto ternyata bergerak positif setelah bank sentral AS, The Federal Reserve, menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin, kenaikan tertinggi sejak tahun 1994. Satu yang mengejutkan, harga bitcoin (BTC) yang sempat anjlok ke US$ 20.000, kini bergerak agresif menuju zona hijau.

Melansir CoinMarketCap pada Kamis (16/6/2022) pukul 09.00 WIB, nilai BTC naik 1,57% dalam sehari terakhir menjadi di US$ 22.594. Sementara itu, nilai ehereum (ETH) juga naik 1,18% ke US$ 1.232 di waktu yang sama.

Performa mengejutkan dari sejumlah altcoin, seperti solana (SOL), polkadot (DOT) dan dogecoin (DOGE) kompak meroket lebih dari 10% dalam 24 jam terakhir. Altcoin yang menjadi juara adalah Aragon (ANT) yang meluncur 53,99% dalam sehari terakhir. Selain itu, terdapat pula Basic Attention Token (BAT) yang tumbuh 24,05% di waktu yang sama.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono, melihat ini dampak positif dari keputusan The Fed yang menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi AS yang terus meninggi. Selain itu, investor menangkap kebijakan The Fed ini hanya berdampak sementara, sehingga market kembali bergairah, seperti saham dan kripto.

“Peningkatan ini memulihkan sebagian besar kerugian yang dialami oleh investor selama enam hari terakhir. Kenaikan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena dalam istilah pasar ada sell on rumor buy on news. Karena ekspektasi suku bunga naik 75 basis poin dan ternyata terjadi, maka investor jual dulu dan beli setelah udah benar naik 75 basis poin,” jelas Afid, Kamis (16/6/2022).

Gerakan rebound ini mungkin hanya sementara, sentimen negatif masih membayangi market kripto. Seperti, Bank Sentral Eropa mengadakan pertemuan yang tidak dijadwalkan untuk mempertimbangkan masalah pasar yang lebih luas, termasuk meningkatnya biaya pinjaman di antara negara-negara berutang di benua itu.

