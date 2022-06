Hari Pertama Jadi Mendag, Ini yang Dilakukan Zulkifli Hasan

Jakarta, Beritasatu.com - Di hari pertama kerja sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, Kamis pagi (16/6/2022).

Zulkifli langsung mendatangi sejumlah pedagang, mulai dari pedagang sembako, tempe, tahu, daging sapi, ayam dan cabai. Dari hasil pengecekan banyak pedagang dan warga yang mengeluh terkait kenaikan harga jelang hari raya Iduladha ini.

Menurut Mendag, kenaikan kebutuhan pokok saat ini hampir 20% hingga 30%, mulai dari cabai dari Rp 80.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp 110.000 per kilogramnya. Sementara harga telur kini berkisaran Rp 29.000 per kilogramnya, harga daging ayam juga naik menjadi Rp 26.000 per kilogramnya, sementara harga daging sapi kini telah mencapai harga Rp 150.000 per kilogramnya.

Untuk daging sapi, Zulkifli Hasan memastikan selain mengalami kenaikan harga, namun juga mengalami penurunan pembeli, lantaran penyakit PMK yang menjangkiti hewan ternak, terutama sapi.

Sementara terkait ketersedian minyak goreng curah dan kemasan di Pasar Cibubur saat ini di nilai masih cukup aman.

Terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok jelang hari raya Iduladha ini, Mendag akan berkordinasi dengan kementerian terkait, untuk mengatasi kenaikan harga.

Sumber: BeritaSatu.com