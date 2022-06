Mendag: Harga Kebutuhan Pokok Segera Kita Dikendalikan

Jakarta, Beritasatu.com – Di hari pertama bertugas sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi, Zulkifli Hasan (Zulhas) langsung memantau Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Ia hadir untuk melihat stok pangan dan mendengar langsung keluh kesah para pedagang dan pembeli, sehingga dapat merumuskan berbagai strategi penanganan masalah pangan secara nasional dengan prinsip keadilan.

“Sebelum rapat-rapat, justru (kunjungan ke pasar) ini yang penting. Saya dengarkan langsung tadi keluhan pedagang dan masyarakat pembeli. Harga-harga barang kebutuhan pokok harus segera kita kendalikan dan cari solusinya. Kasihan rakyat,” ujar Mendag Zulhas dalam keterangan resminya usai memantau Pasar Cibubur di Jakarta Timur, Kamis (16/6/2022).

Mendag menegaskan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus menjadi regulator yang adil. Dengan prinsip keadilan, persoalan-persoalan bisa diurai.

“Kemendag harus menjadi yang paling depan mengatur prinsip keadilan dalam perdagangan. Regulasi harus adil. Pedagang dan pembeli harus jujur, seimbang, dan saling memberikan maslahat satu sama lain. Pembelinya bahagia. Pedagang bahagia. Jangan sampai ada yang menimbun, menahan harga, dan lainnya,” kata Zulhas.

Prinsip keadilan, tegas Zulhas, harus dikedepankan. Orientasinya untuk kesejahteraan rakyat. “Kita mulai dari sini. Saya ingin pedagang dan pembeli bahagia. Adil, saling memberikan kebaikan satu sama lain. Itu berkah namanya,” tandas Zulhas.

Terkait minyak goreng, Zulhas mengatakan akan mengambil kebijakan agar harga minyak goreng curah dapat dikemas dengan kemasan sederhana dan terkendali di harga Rp 14.000 per liter.

Di Pasar Cibubur sendiri terpantau minyak goreng curah mendapat pasokan rutin dengan harga jual ke konsumen akhir sebesar Rp 14.000 per liter. Sementara minyak goreng kemasan premium dijual dengan harga Rp 24.000 per liter. Untuk komoditas lain, yaitu gula dijual Rp 14.000 per kg, tepung terigu kemasan Rp 12.000 per kg, telur ayam ras Rp 29.000 per kg.

Sementra itu untuk harga daging ayam Rp 40.000 per kg, daging sapi Rp 140.000 per kg, cabai merah keriting Rp 90.000 per kg, cabai merah besar Rp 90.000 per kg, cabai rawit merah Rp 110.000 per kg, bawang merah Rp 60.000 per kg, bawang putih honan Rp 30.000 per kg, serta bawang putih kating Rp 42.000 per kg.

Sumber: BeritaSatu.com